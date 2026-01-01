Новорічне послання з фронту: ССО показали лист оператора перед спецзавданням

У новорічну ніч Сили спеціальних операцій ЗСУ публічно передали особисте послання оператора однієї з груп спеціального призначення, яке він написав своїй коханій перед виходом на бойове завдання.

Лист військового оператора коханій

Лист належить військовому з позивним "Арчі". У ньому боєць у притаманній лише їм двом манері звертається до дівчини, вітає її з Новим роком та намагається заспокоїти, даючи зрозуміти, що з ним усе гаразд. Послання було оприлюднене з дотриманням безпекових умов — лише після підтвердження, що група виконала завдання та перебуває в безпечному статусі.

У своєму листі військовий пише просто й по-домашньому. Він зізнається, що не встиг сказати головні слова протягом року, пояснює, чому для нього вони мають особливу вагу, і жартівливо повторює їх у власній, "фірмовій" формі. Також боєць запевняє, що подбав про тепло, не мерзне на позиціях і почувається нормально.

Окремо він просить кохану не хвилюватися, спробувати хоч трохи відпочити у святковий день, передати вітання близьким і матерям. Наприкінці листа військовий наголошує, що вийде на зв’язок одразу після повернення, вже у новому році.

У Силах спеціальних операцій зазначили, що для багатьох їхніх воїнів новорічна ніч — це не святкування, а виконання спеціальних завдань без зв’язку та можливості навіть коротко написати рідним. Саме тому перед виходом на завдання операторам однієї з груп запропонували залишити листи для близьких, які було вирішено опублікувати у новорічний вечір.

Лист оператора з позивним "Арчі" було передано адресатці.

У Силах спеціальних операцій привітали з Новим роком усіх рідних, коханих, близьких і друзів воїнів ССО.

