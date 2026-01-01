Нетверезий Санта-Клаус на Mercedes у комендантську годину

У комендантську годину поблизу Рівного правоохоронці зупинили автомобіль Mercedes-Benz, який рухався об’їзною дорогою. Під час перевірки з’ясувалося, що за кермом перебував чоловік у костюмі Санта-Клауса з явними ознаками алкогольного сп’яніння.

Зупинка нетверезого Санта-Клауса за кермом

Алкотестер показав 2,25 проміле алкоголю в крові водія, що суттєво перевищує допустиму норму. На чоловіка склали адміністративний протокол за керування транспортним засобом у нетверезому стані, а автомобіль евакуювали на штрафмайданчик.

Загалом упродовж новорічної ночі патрульна поліція оформила 135 адміністративних матеріалів за керування автомобілями у стані алкогольного сп’яніння.

Загалом упродовж новорічної ночі патрульна поліція оформила 135 адміністративних матеріалів за керування автомобілями у стані алкогольного сп'яніння.

Для українських військових на передовій початок 2026 року не приніс відчуття завершення війни. Новий рік вони зустрічали не за святковими столами, а перед моніторами безпілотників, виконуючи бойові завдання у звичному режимі.

Для бійців одного з штурмових підрозділів 1 січня став черговим днем війни — без ілюзій щодо швидкого миру та без очікувань перелому. На тлі триваючих бойових дій головним завданням залишається виживання і утримання позицій. Попри те, що лінія фронту змінюється повільно, російські війська з літа активізували наступальні дії. Україна змушена переважно оборонятися, водночас відчуваючи дефіцит ресурсів і техніки. У такій ситуації військові не поділяють оптимістичних прогнозів щодо швидкого завершення війни.





Скепсис викликають і заяви західних політиків про можливе припинення бойових дій у стислі терміни. На передовій не вірять у мир за домовленостями та категорично відкидають будь-які територіальні поступки. Єдиним прийнятним результатом війни вони називають повне відновлення контролю над усіма окупованими територіями, зокрема Донбасом.

