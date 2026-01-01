В комендантский час близ Ровно правоохранители остановили автомобиль Mercedes-Benz, двигавшийся по объездной дороге. В ходе проверки выяснилось, что за рулем находился мужчина в костюме Санта-Клауса с явными признаками алкогольного опьянения.

Остановка нетрезвого Санта-Клауса за рулем

Алкотестер показал 2,25 промилле алкоголя в крови водителя, что существенно превышает допустимую норму. На мужчину составили административный протокол за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии, а автомобиль эвакуировали на штрафплощадку.

Всего в новогоднюю ночь патрульная полиция оформила 135 административных материалов за управление автомобилями в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что для украинских военных на передовое начало 2026 года не принес ощущение завершения войны. Новый год они встречали не за праздничными столами, а перед мониторами беспилотников, выполняя боевые задания в обычном режиме.

Для бойцов одного из штурмовых подразделений 1 января стал очередным днем войны — без иллюзий по поводу быстрого мира и без ожиданий перелома. На фоне продолжающихся боевых действий главной задачей остается выживание и удержание позиций. Несмотря на то, что линия фронта меняется медленно, русские войска с лета активизировали наступательные действия. Украина вынуждена преимущественно обороняться, в то же время ощущая дефицит ресурсов и техники. В такой ситуации военные не разделяют оптимистичных прогнозов по скорому завершению войны.





Скепсис вызывают и заявления западных политиков о возможном прекращении боевых действий в сжатые сроки. На передовой не верят в мир по договоренностям и категорически отвергают какие-либо территориальные уступки. Единственным приемлемым результатом войны они называют полное возобновление контроля над всеми оккупированными территориями, в частности, Донбассом.

