Новогоднее послание с фронта: ССО показали письмо оператора перед спецзадачей
Новогоднее послание с фронта: ССО показали письмо оператора перед спецзадачей

«Колбаса моя, привет»: Силы спецопераций обнародовали новогоднее письмо бойца любимой

1 января 2026, 22:58
Автор:
avatar

Ткачова Марія

В новогоднюю ночь Силы специальных операций ВСУ публично передали личное послание оператора одной из групп специального назначения, которое он написал своей возлюбленной перед выходом на боевое задание.

Новогоднее послание с фронта: ССО показали письмо оператора перед спецзадачей

Письмо военного оператора любимой

Письмо принадлежит военному с позывным "Арчи". В нем боец в присущей только им двум манере обращается к девушке, поздравляет ее с Новым годом и пытается успокоить, давая понять, что с ним все хорошо. Послание было обнародовано с соблюдением условий безопасности — только после подтверждения, что группа выполнила задание и находится в безопасном статусе.

В своем письме военный пишет просто и по-домашнему. Он признается, что не успел сказать главные слова за год, объясняет, почему для него они имеют особый вес, и шутливо повторяет их в собственной, "фирменной" форме. Также боец уверяет, что позаботился о тепле, не мерзнет на позициях и чувствует себя нормально.

Отдельно он просит любимую не волноваться, попробовать хоть чуть-чуть отдохнуть в праздничный день, передать поздравления близким и матерям. В конце письма военный отмечает, что выйдет на связь сразу после возвращения уже в новом году.

В Силах специальных операций отметили, что для многих воинов новогодняя ночь — это не празднование, а выполнение специальных задач без связи и возможности даже кратко написать родным. Именно поэтому перед выходом на задание операторам одной из групп было предложено оставить письма для близких, которые было решено опубликовать в новогодний вечер.

Письмо оператора с позывным "Арчи" было передано адресатке.

В Силах специальных операций поздравили с Новым годом всех родных, любимых, близких и друзей воинов ССО.

Источник: https://www.facebook.com/share/p/1aGYTqLUXy/
