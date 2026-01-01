Новогоднее послание с фронта: ССО показали письмо оператора перед спецзадачей

В новогоднюю ночь Силы специальных операций ВСУ публично передали личное послание оператора одной из групп специального назначения, которое он написал своей возлюбленной перед выходом на боевое задание.

Письмо военного оператора любимой

Письмо принадлежит военному с позывным "Арчи". В нем боец в присущей только им двум манере обращается к девушке, поздравляет ее с Новым годом и пытается успокоить, давая понять, что с ним все хорошо. Послание было обнародовано с соблюдением условий безопасности — только после подтверждения, что группа выполнила задание и находится в безопасном статусе.

В своем письме военный пишет просто и по-домашнему. Он признается, что не успел сказать главные слова за год, объясняет, почему для него они имеют особый вес, и шутливо повторяет их в собственной, "фирменной" форме. Также боец уверяет, что позаботился о тепле, не мерзнет на позициях и чувствует себя нормально.

Отдельно он просит любимую не волноваться, попробовать хоть чуть-чуть отдохнуть в праздничный день, передать поздравления близким и матерям. В конце письма военный отмечает, что выйдет на связь сразу после возвращения уже в новом году.

В Силах специальных операций отметили, что для многих воинов новогодняя ночь — это не празднование, а выполнение специальных задач без связи и возможности даже кратко написать родным. Именно поэтому перед выходом на задание операторам одной из групп было предложено оставить письма для близких, которые было решено опубликовать в новогодний вечер.

Письмо оператора с позывным "Арчи" было передано адресатке.

В Силах специальных операций поздравили с Новым годом всех родных, любимых, близких и друзей воинов ССО.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в комендантский час близ Ровно правоохранители остановили автомобиль Mercedes-Benz, который двигался по объездной дороге. В ходе проверки выяснилось, что за рулем находился мужчина в костюме Санта-Клауса с явными признаками алкогольного опьянения.