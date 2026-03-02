Новий жах для РФ: яка німецька зброя тепер полює на росіян в тилу

На кількох напрямках російські підрозділи почали зазнавати ударів нових безпілотників HX-2 німецької компанії Helsing. Фото уламків апарата оприлюднив російський Telegram-канал "Разработчик БпЛА".

Дрон. Фото: з відкритих джерел

За повідомленням каналу, дрон має систему донаведення та вимикає відеопередавач безпосередньо під час атаки, що ускладнює його виявлення. Через здатність планувати на ціль HX-2 малопомітний акустично. Він працює в парі з крилом-ретранслятором, яке передає відеосигнал і може демаскувати роботу комплексу.

Як стверджується, удари завдаються по ремонтних бригадах і монтажниках дорожніх мереж у відносному тилу РФ. Видання Мілітарний раніше повідомляло, що у 2025 році компанія має виготовити для України 6 тисяч таких ударних БпЛА.

HX-2 із Х-подібним крилом представили наприкінці 2024 року. Апарат вагою близько 12 кг оснащений чотирма електромоторами, розвиває швидкість до 220 км/год і призначений для ураження бронетехніки, артилерії та інженерних споруд. Дальність польоту – до 100 км, а бойова частина може становити кілька кілограмів.

Розробники заявляють, що завдяки використанню технологій штучного інтелекту дрон здатен діяти автономно в умовах радіоелектронної боротьби. Крім того, кілька HX-2 можуть об’єднуватися у "зграю" для спільного виконання бойових завдань, підвищуючи ефективність ударів.

