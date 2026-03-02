Новый ужас для РФ: какое немецкое оружие теперь охотится на россиян в тылу

На нескольких направлениях российские подразделения начали терпеть удары новых беспилотников HX-2 немецкой компании Helsing. Фото обломков аппарата обнародовал российский Telegram-канал "Разработчик БПЛА".

Дрон. Фото: из открытых источников

По сообщению канала, дрон имеет систему донаведения и выключает видеопередатчик непосредственно во время атаки, что затрудняет его обнаружение. Из-за способности планировать на цель HX-2 малозаметен акустически. Он работает в паре с крылом-ретранслятором, передающим видеосигнал и может демаскировать работу комплекса.

Как утверждается, удары наносятся по ремонтным бригадам и монтажникам дорожных сетей в относительном тылу РФ. Издание Милитарный ранее сообщало, что в 2025 году компания должна изготовить для Украины 6 тысяч таких ударных БПЛА.

HX-2 с Х-образным крылом представили в конце 2024 года. Аппарат весом около 12 кг оснащен четырьмя электромоторами, развивает скорость до 220 км/ч и предназначен для поражения бронетехники, артиллерии и инженерных сооружений. Дальность полета – до 100 км, а боевая часть может составить несколько килограммов.

Разработчики заявляют, что благодаря использованию технологий искусственного интеллекта дрон способен действовать автономно в условиях радиоэлектронной борьбы. Кроме того, несколько HX-2 могут объединяться в стаю для совместного выполнения боевых задач, повышая эффективность ударов.

