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Новий ракетний удар Путіна стане ще більшим жахом: українців нажахали термінами

За словами Олега Жданова, головною особливістю нічної атаки стало масове використання Росією реактивних дронів-камікадзе

2 липня 2026, 19:45
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Клименко Елена

Військовий експерт, полковник запасу Генерального штабу ЗСУ Олег Жданов проаналізував масовану російську атаку по Україні в ніч на 2 липня та оцінив, наскільки ймовірним є повторення подібного удару найближчим часом.

Новий ракетний удар Путіна стане ще більшим жахом: українців нажахали термінами

Фото: з відкритих джерел

Він звернув увагу, що однією з головних особливостей останнього обстрілу стало активне використання Росією реактивних дронів-камікадзе. За словами експерта, такі безпілотники становлять значно складнішу ціль для української протиповітряної оборони, оскільки традиційні мобільні вогневі групи, оснащені стрілецькою зброєю та зенітними установками, не завжди можуть ефективно їх перехоплювати.

Жданов наголосив, що противник поступово вдосконалює тактику повітряних атак, використовуючи різні типи озброєння для створення максимального навантаження на українську систему ППО.

Оцінюючи ризик нової масованої атаки, військовий експерт зазначив, що Росія, ймовірно, досі має достатній запас ударних безпілотників для повторення подібної операції.

"Якщо було використано близько 500 "Шахедів", то, думаю, щонайменше стільки ж у них ще є в запасі", – сказав Жданов. 

Водночас, за його словами, наразі немає переконливих ознак того, що російські арсенали ракет суттєво виснажилися. Це означає, що противник зберігає можливість завдавати нових комбінованих ударів із застосуванням різних видів озброєння.

Експерт також звернув увагу на активність стратегічної авіації РФ. За його оцінкою, під час останньої атаки було задіяно лише частину наявних літаків, що свідчить про збереження резервів для можливих майбутніх операцій.

"З того, що повідомлялося про готовність стратегічної авіації, вони задіяли трохи більше половини бомбардувальників. Тому технічна можливість повторити удар у них є. Чи зроблять вони це – може сказати лише наша розвідка", – підсумував Олег Жданов. 

Як вже писали "Коментарі", російський лідер Володимир Путін уперше відкрито визнав, що українські далекобійні удари завдають Росії відчутних проблем. На думку британського військового експерта Геміша де Бреттон-Гордона, саме ця заява може свідчити про те, що Кремль дедалі чіткіше усвідомлює складність свого становища у війні. Про це він написав у колонці для The Telegraph.



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