Диктатор Путін як ніколи раніше близький до остаточної капітуляції: на Заході здивували ознакою

Російський лідер Володимир Путін уперше відкрито визнав, що українські далекобійні удари завдають Росії відчутних проблем. На думку британського військового експерта Геміша де Бреттон-Гордона, саме ця заява може свідчити про те, що Кремль дедалі чіткіше усвідомлює складність свого становища у війні. Про це він написав у колонці для The Telegraph.

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Аналітик звернув увагу ще на одну деталь: Путін публічно назвав бойові дії "війною", хоча російська влада роками використовувала визначення "спеціальна військова операція". На думку експерта, така зміна риторики є показовою, особливо з огляду на те, що війна триває вже довше, ніж свого часу тривала Перша світова.

Окремий акцент автор зробив на ситуації в тимчасово окупованому Криму. Він вважає, що оголошення режиму надзвичайної ситуації в Севастополі через нестачу пального та перебої з електропостачанням стало безпрецедентним сигналом про зростання проблем на півострові.

"Цей надзвичайний розвиток подій є публічним визнанням того, що російські військові більше не можуть гарантувати безпеку Криму – території, яку Путін давно зображував недоторканною", – зазначив де Бреттон-Гордон.

За словами експерта, українські безпілотники останнім часом дедалі частіше діють у глибині російської території, зокрема поблизу Москви та Санкт-Петербурга. Попри посилення протиповітряної оборони навколо столиці, Росія, на його думку, поки не може повністю нейтралізувати нові українські можливості.

Ще одним важливим фактором аналітик називає регулярні удари по російській нафтовій інфраструктурі. Він нагадує, що саме доходи від експорту енергоносіїв тривалий час були одним із головних джерел фінансування російської військової машини. Тепер цей ресурс опинився під дедалі більшим тиском, тоді як втрати на фронті продовжують зростати.

Підсумовуючи, де Бреттон-Гордон вважає, що Кремль дедалі ближче підходить до моменту, коли доведеться обирати між подальшою ескалацією та пошуком політичного виходу з війни.

"Зрештою, Путіну потрібна стратегія виходу. Якщо йому вдасться представити російському народу будь-яку угоду як щось, що не є повною поразкою, він ще може забезпечити собі контрольоване відходження від влади і, таким чином, можливо, зможе піти "по сходах", а не "через вікно"!", – підсумував експерт.

Як вже писали "Коментарі", російське керівництво опинилося перед вибором подальшого розвитку війни проти України. Серед можливих сценаріїв Кремль розглядає завершення бойових дій, продовження війни через нову хвилю мобілізації або спробу розширити конфлікт, втягнувши до нього країни НАТО шляхом повітряних атак. Таку думку висловив офіцер Сил оборони України та керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко.