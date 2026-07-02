Диктатор Путин как никогда раньше близок к окончательной капитуляции: на Западе удивили признаком

Российский лидер Владимир Путин впервые открыто признал, что украинские дальнобойные удары наносят России ощутимые проблемы. По мнению британского военного эксперта Гемиша де Бреттон-Гордона, именно это заявление может свидетельствовать о том, что Кремль все яснее отдает себе отчет в сложности своего положения в войне. Об этом он написал в колонке The Telegraph.

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Аналитик обратил внимание на еще одну деталь: Путин публично назвал боевые действия "войной", хотя российские власти годами использовали определение "специальная военная операция". По мнению эксперта, такое изменение риторики показательно, особенно учитывая, что война длится уже дольше, чем в свое время продолжалась Первая мировая.

Отдельный акцент автор сделал на ситуации во временно оккупированном Крыму. Он считает, что объявление режима чрезвычайной ситуации в Севастополе из-за нехватки горючего и перебоев с электроснабжением стало беспрецедентным сигналом о росте проблем на полуострове.

"Это чрезвычайное развитие событий является публичным признанием того, что российские военные больше не могут гарантировать безопасность Крыма – территории, которую Путин давно изображал неприкосновенной", – отметил де Бреттон-Гордон.

По словам эксперта, украинские беспилотники в последнее время все чаще действуют в глубине российской территории, в том числе вблизи Москвы и Санкт-Петербурга. Несмотря на усиление противовоздушной обороны вокруг столицы, Россия, по его мнению, пока не может полностью нейтрализовать новые возможности Украины.

Еще одним немаловажным фактором аналитик называет регулярные удары по российской нефтяной инфраструктуре. Он напоминает, что именно доходы от экспорта энергоносителей долгое время являлись одним из главных источников финансирования российской военной машины. Теперь этот ресурс оказался под все большим давлением, в то время как потери на фронте продолжают расти.

Подытоживая, где Бреттон-Гордон считает, что Кремль все ближе подходит к моменту, когда придется выбирать между дальнейшей эскалацией и поиском политического выхода из войны.

"В конце концов Путину нужна стратегия выхода. Если ему удастся представить российскому народу любое соглашение как нечто, не являющееся полным поражением, он еще может обеспечить себе контролируемое отхождение от власти и, таким образом, возможно, сможет пойти "по лестнице", а не "через окно"!", – подытожил эксперт.

Как уже писали "Комментарии", российское руководство оказалось перед выбором дальнейшего развития войны против Украины. Среди возможных сценариев Кремль рассматривает завершение боевых действий, продолжение войны через новую волну мобилизации или попытку расширить конфликт, втянув в него страны НАТО путем воздушных атак. Такое мнение высказал офицер сил обороны Украины и руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко.