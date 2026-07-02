Новый ракетный удар Путина станет еще большим ужасом: украинцев напугали сроками

Военный эксперт, полковник запаса Генерального штаба ВСУ Олег Жданов проанализировал массированную российскую атаку по Украине в ночь на 2 июля и оценил, насколько вероятным является повторение подобного удара в ближайшее время.

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Он обратил внимание, что одной из главных особенностей последнего обстрела стало активное использование Россией реактивных дронов-камикадзе. По словам эксперта, такие беспилотники представляют значительно более сложную цель для украинской противовоздушной обороны, поскольку традиционные мобильные огневые группы, оснащенные стрелковым оружием и зенитными установками, не всегда могут эффективно их перехватывать.

Жданов подчеркнул, что противник постепенно совершенствует тактику воздушных атак, используя разные типы вооружения для создания максимальной нагрузки на украинскую систему ПВО.

Оценивая риск новой массированной атаки, военный эксперт отметил, что у России, вероятно, до сих пор есть достаточный запас ударных беспилотников для повторения подобной операции.

"Если было использовано около 500 "Шахедов", то, думаю, по меньшей мере, столько же у них еще есть в запасе", — сказал Жданов.

В то же время, по его словам, нет убедительных признаков того, что российские арсеналы ракет существенно истощились. Это означает, что противник сохраняет возможность наносить новые комбинированные удары с применением различных видов вооружения.

Эксперт также указал на активность стратегической авиации РФ. По его оценке, во время последней атаки была задействована лишь часть имеющихся самолетов, что свидетельствует о сохранении резервов для будущих операций.

"Из того, что сообщалось о готовности стратегической авиации, они задействовали чуть больше половины бомбардировщиков. Поэтому техническая возможность повторить удар у них есть. Сделают ли они это – может сказать только наша разведка", – подытожил Олег Жданов.

Как уже писали "Комментарии", российский лидер Владимир Путин впервые открыто признал, что украинские дальнобойные удары наносят России ощутимые проблемы. По мнению британского военного эксперта Гемиша де Бреттон-Гордона, именно это заявление может свидетельствовать о том, что Кремль все яснее отдает себе отчет в сложности своего положения в войне. Об этом он написал в колонке The Telegraph.