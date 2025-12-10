Новий план США ставить Україну перед вибором: що тепер вимагає Трамп

Донбас залишається найбільш постраждалим регіоном України після нападу Росії у 2014 році та повномасштабного вторгнення 2022-го. Багато міст фактично зруйновано, а лише в Маріуполі, за даними президента Володимира Зеленського, загинули щонайменше 20 тисяч мирних жителів.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Як пише The Times, президент США Дональд Трамп намагається просунути мирний план, який передбачає передачу Росії всього Донбасу, щоб домогтися припинення вогню вже до Різдва. Проте Москва наполягає: бойові дії завершаться лише після відходу українських військ із Краматорська, Слов'янська та інших ключових міст.

Навіть за бажання поступитися територією Конституція України вимагає проведення загальнонаціонального референдуму, що фактично неможливо в умовах війни. Водночас аналітики наголошують: частина українських військових могла б не підкоритися наказу про відхід, що загрожує єдності країни. За словами експертів, поступки без бою сприймаються як національне приниження та створюють умови для нових російських наступів.

У публікації зазначається, що навіть передача Донбасу не гарантує припинення війни, адже Кремль бачить головною метою усунення проєвропейського курсу Києва та блокування вступу України до НАТО. Позиції Зеленського ускладнюються недавнім корупційним скандалом та відставкою Андрія Єрмака, хоча експерти вважають, що це мало впливає на переговори.

У рамках плану США Київ також має провести президентські вибори у найближчі 100 днів. Зеленський заявив, що готовий до виборів, якщо партнери забезпечать безпеку. Тим часом Трамп розраховує завершити війну до кінця року, а Київ повідомляє про серйозний тиск щодо територіальних поступок.

