Донбасс остаётся самым пострадавшим регионом Украины после нападения России в 2014 году и полномасштабного вторжения 2022-го. Многие города фактически разрушены, а только в Мариуполе, по данным президента Владимира Зеленского, погибли не менее 20 тысяч мирных жителей.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Как пишет The Times, президент США Дональд Трамп пытается продвинуть мирный план, который предполагает передачу России всего Донбасса, чтобы добиться прекращения огня уже к Рождеству. Однако Москва настаивает: боевые действия завершатся лишь после ухода украинских войск из Краматорска, Славянска и других ключевых городов.

Даже при желании уступить территории Конституция Украины требует проведения общенационального референдума, что фактически невозможно в условиях войны. В то же время аналитики подчёркивают: часть украинских военных могла бы не подчиниться приказу об отходе, что угрожает единству страны. По словам экспертов, уступки без боя воспринимаются как национальное унижение и создают условия для новых российских наступлений.

В публикации отмечается, что даже передача Донбасса не гарантирует прекращения войны, ведь Кремль видит главной целью устранение проевропейского курса Киева и блокирование вступления Украины в НАТО. Позиции Зеленского осложняются недавним коррупционным скандалом и отставкой Андрея Ермака, хотя эксперты считают, что это мало влияет на текущие переговоры.

В рамках плана США Киев также должен провести президентские выборы в ближайшие 100 дней. Зеленский заявил, что готов к выборам, если партнёры обеспечат безопасность. Между тем Трамп рассчитывает завершить войну до конца года, а Киев сообщает о серьёзном давлении по вопросу территориальных уступок.

следующие дни будут решающими для усилий по достижению "справедливого и длительного мира в Украине". Такое заявление в соцсети Х сделал президент Финляндии Александр Стубб.




