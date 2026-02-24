Новий наступ рф на Україну під загрозою: які проблеми повстали в армії

Втрати армії РФ перевищують темпи поповнення особового складу вже три місяці поспіль. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на власні джерела.

Наступ рф на Україну

За даними агентства, Росія утримувала набір на рівні 30–35 тисяч осіб на місяць. Однак нині втрати перевищують ці показники, що може вплинути на плани Кремля щодо нового масштабного наступу в Україні в найближчі місяці.

Bloomberg зазначає, що РФ не проводила масштабної мобілізації з осені 2022 року, коли було призвано близько 300 тисяч резервістів. Та кампанія спричинила масовий виїзд громадян за кордон і хвилю суспільного невдоволення.

Міністр у справах збройних сил Великої Британії Ел Карнс заявив, що одним із варіантів для Москви є активізація вербування у великих містах, а не лише в депресивних регіонах. Водночас такий крок може мати політичні ризики та вплинути на рівень підтримки влади.

Аналітики припускають, що збереження нинішньої динаміки втрат підвищує ймовірність нової хвилі мобілізації в РФ.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що р осійська журналістка та пропагандистка Анастасія Кашеварова виступила з різкою критикою ситуації навколо мобілізованих військових у РФ, поставивши під сумнів офіційні звіти влади про ротації та масовий набір контрактників.

У своїй заяві вона зазначила, що мобілізовані військові роками чекають на ротацію та відпустки. За її словами, публічні звіти про те, що всі бійці нібито отримали можливість відпочити, не відповідають дійсності. Вона стверджує, що значна частина військових не була у відпустках протягом кількох років. Окремо Кашеварова розкритикувала заяви російських посадовців про сотні тисяч нових контрактників. Вона заявила, що регіони нібито змушені "поставляти" людей для виконання планових показників, а якість підготовки таких військових викликає сумніви. За її словами, частина новобранців швидко вибуває зі строю через поранення, звільнення або самовільне залишення частин.

