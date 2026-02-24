logo

Новое наступление России на Украину под угрозой: какие проблемы возникли в армии
commentss НОВОСТИ Все новости

Новое наступление России на Украину под угрозой: какие проблемы возникли в армии

Потери российской армии уже три месяца подряд превышают темпы набора новобранцев, что может сорвать планы Кремля по новому наступлению, пишет Bloomberg

24 февраля 2026, 21:37
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Утраты армии РФ превосходят темпы пополнения личного состава уже три месяца подряд. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Новое наступление России на Украину под угрозой: какие проблемы возникли в армии

Наступление рф на Украину

По данным агентства, Россия удерживала набор на уровне 30-35 тысяч человек в месяц. Однако сейчас потери превышают эти показатели, что может повлиять на планы Кремля по поводу нового масштабного наступления в Украине в ближайшие месяцы.

Bloomberg отмечает, что РФ не проводила масштабную мобилизацию с осени 2022 года, когда было призвано около 300 тысяч резервистов. Но кампания повлекла за собой массовый выезд граждан за границу и волну общественного недовольства.

Министр по делам вооруженных сил Великобритании Эл Карнс заявил, что одним из вариантов для Москвы является активизация вербовки в крупных городах, а не только в депрессивных регионах. В то же время, такой шаг может иметь политические риски и повлиять на уровень поддержки власти.

Аналитики предполагают, что сохранение нынешней динамики потерь повышает вероятность новой волны мобилизации в РФ.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что российская журналистка и пропагандистка Анастасия Кашеварова выступила с резкой критикой ситуации вокруг мобилизованных военных в РФ, поставив под сомнение официальные отчеты властей о ротациях и массовом наборе контрактников.
В своем заявлении она отметила, что мобилизованные военные годами ждут ротации и отпуска. По ее словам, публичные отчеты о том, что все бойцы якобы получили возможность отдохнуть, не отвечают действительности. Она утверждает, что значительная часть военных не была в отпусках несколько лет. Отдельно Кашеварова подвергла критике заявления российских чиновников о сотнях тысяч новых контрактников. Она заявила, что регионы якобы вынуждены "поставлять" людей для выполнения плановых показателей, а качество подготовки таких военных вызывает сомнения. По ее словам, часть новобранцев быстро выбывает из строя из-за ранения, увольнения или самовольного ухода из частей.



Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-02-24/russian-offensive-hampered-by-war-losses-western-officials-say
