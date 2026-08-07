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Новий крок Кремля викликав на сполох: що тепер чекає українських військових у полоні

Аналітики вважають, що Росія формує бойові частини за участю українських військовополонених, що прямо суперечить міжнародному гуманітарному праву

7 серпня 2026, 09:37
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Кравцев Сергей

Росія розпочала формування нових бойових підрозділів, до складу яких, за твердженнями самої російської сторони, входять українські військовополонені та колишні військовослужбовці ЗСУ, які перейшли на бік РФ. В Інституті вивчення війни (ISW) заявили, що подібні дії можуть свідчити про грубе порушення Женевської конвенції про поводження з військовополоненими.

Новий крок Кремля викликав на сполох: що тепер чекає українських військових у полоні

Військовополонені. Фото: з відкритих джерел

За даними аналітиків, про створення першої так званої "української добровольчої бригади спеціального призначення" оголосив Добровольчий корпус Міністерства оборони Росії. Як стверджується, нове формування було створено шляхом об'єднання кількох раніше існуючих нерегулярних підрозділів, серед яких батальйони імені Кривоноса та Береста, а також загони імені Матросова, Пушкаря та Слобідського.

В ISW зауважують, що Росія вже не вперше заявляє про використання українських полонених у складі своїх збройних формувань. Перші такі повідомлення аналітики фіксували ще в листопаді 2022 року. Пізніше батальйон "Богдан Хмельницький", сформований за даними дослідників за участю військовополонених, діяв у складі підрозділу "Каскад" так званого "МВС ДНР" на заході Донецької області.

Експерти нагадують, що положення Третьої Женевської конвенції категорично забороняють державі, яка утримує військовополонених, залучати їх до військової служби або використовувати у бойових діях. Крім того, документ забороняє направляти полонених до районів, де вони можуть зазнавати впливу бойових дій, а також примушувати їх до небезпечних робіт.

В ISW вважають, що якщо інформація про склад нової бригади підтвердиться, може йтися про систематичне порушення міжнародного гуманітарного права з боку Росії.

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Джерело: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-august-6-2026/
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