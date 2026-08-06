Москва снова переводит стрелки: что теперь говорят в МИД РФ о переговорах

Россия заявила об отсутствии каких-либо инициатив со стороны Украины по возобновлению дипломатических контактов, фактически дав понять, что не видит оснований для нового этапа переговоров и перекладывает ответственность за их отсутствие на Киев. Соответствующее заявление сделал заместитель директора департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ Алексей Фадеев.

Переговоры. Фото: из открытых источников

Отвечая на вопрос журналистов о возможности восстановления переговорного процесса, представитель российского внешнеполитического ведомства заявил, что Москва не получала от украинской стороны никаких предложений.

"Нет, таких предложений нам не поступало от украинцев", — сказал Фадеев, комментируя перспективы дипломатического диалога.

Таким образом российская сторона вновь продвигает тезис о том, что именно Киев якобы не проявляет инициативы для продолжения переговоров. Подобные заявления регулярно звучат из Москвы на фоне продолжающейся войны и отсутствия каких-либо признаков готовности Кремля отказаться от своих максималистских требований.

В последние месяцы российские официальные лица неоднократно заявляли о готовности к переговорам, однако одновременно подчеркивали, что любые договоренности должны учитывать так называемые "новые территориальные реалии". Украина, в свою очередь, неоднократно заявляла, что не рассматривает возможность переговоров, которые предусматривают признание российской оккупации украинских территорий или отказ от принципов территориальной целостности.

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