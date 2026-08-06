Москва знову переводить стрілки: що тепер кажуть у МЗС РФ про переговори

Росія заявила про відсутність будь-яких ініціатив з боку України щодо відновлення дипломатичних контактів, фактично давши зрозуміти, що не бачить підстав для нового етапу переговорів та перекладає відповідальність за їх відсутність на Київ. Відповідну заяву зробив заступник директора департаменту інформації та друку Міністерства закордонних справ РФ Олексій Фадєєв.

Переговори. Фото: з відкритих джерел

Відповідаючи на запитання журналістів щодо можливості відновлення переговорного процесу, представник російського зовнішньополітичного відомства заявив, що Москва не отримувала від української сторони жодних пропозицій.

"Ні, таких пропозицій нам не надходило від українців", — сказав Фадєєв, коментуючи перспективи дипломатичного діалогу.

Таким чином, російська сторона знову просуває тезу про те, що саме Київ нібито не виявляє ініціативи для продовження переговорів. Подібні заяви регулярно звучать з Москви на тлі війни, що триває, і відсутності будь-яких ознак готовності Кремля відмовитися від своїх максималістських вимог.

В останні місяці російські офіційні особи неодноразово заявляли про готовність до переговорів, проте водночас наголошували, що будь-які домовленості мають враховувати так звані "нові територіальні реалії". Україна, у свою чергу, неодноразово заявляла, що не розглядає можливості переговорів, які передбачають визнання російської окупації українських територій чи відмову від принципів територіальної цілісності.

Читайте також на порталі "Коментарі" — поки офіційні переговори щодо завершення війни залишаються в безвиході, Bloomberg повідомив про чергову таємну зустріч європейських і російських представників. За даними агентства, до неформальних консультацій приєдналися колишні чиновники Великобританії, Франції та Німеччини. Наскільки ці контакти можуть вплинути на переговорний процес? Чи свідчить це пошук нової формули миру, чи Захід уже готує ґрунт для можливих компромісів із Кремлем? Видання "Коментарі" із цими питаннями звернулося до експертів.