Новый шаг Кремля вызвал тревогу: что теперь ждет украинских военных в плену

Россия приступила к формированию новых боевых подразделений, в состав которых, по утверждениям самой российской стороны, входят украинские военнопленные и бывшие военнослужащие ВСУ, перешедшие на сторону РФ. В Институте изучения войны (ISW) заявили, что подобные действия могут свидетельствовать о грубом нарушении Женевской конвенции об обращении с военнопленными.

Военнопленные. Фото: из открытых источников

По данным аналитиков, о создании первой так называемой "украинской добровольческой бригады специального назначения" объявил Добровольческий корпус Министерства обороны России. Как утверждается, новое формирование было создано путем объединения нескольких ранее существовавших нерегулярных подразделений, среди которых батальоны имени Кривоноса и Береста, а также отряды имени Матросова, Пушкаря и Слободского.

В ISW обращают внимание, что Россия уже не впервые заявляет об использовании украинских пленных в составе своих вооруженных формирований. Первые подобные сообщения аналитики фиксировали еще в ноябре 2022 года. Позднее батальон "Богдан Хмельницкий", сформированный, по данным исследователей, с участием военнопленных, действовал в составе подразделения "Каскад" так называемого "МВД ДНР" на западе Донецкой области.

Эксперты напоминают, что положения Третьей Женевской конвенции категорически запрещают государству, удерживающему военнопленных, привлекать их к военной службе или использовать в боевых действиях. Кроме того, документ запрещает направлять пленных в районы, где они могут подвергаться воздействию боевых действий, а также принуждать их к опасным работам.

В ISW считают, что, если информация о составе новой бригады подтвердится, речь может идти о систематическом нарушении международного гуманитарного права со стороны России.

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