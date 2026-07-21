Новий фронт на 600 км: Росія готується до більш жорсткого етапу війни

Через брак коштів на фінансове заохочення громадян йти на війну проти України Росії доведеться провести примусову мобілізацію. Ймовірно вдасться залучити близько 400-500 тисяч осіб.

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

Військовий експерт Роман Світан зазначив, що удари по російській нафтогазовій галузі та економіці позбавили агресора можливості купувати найманців, через що рекрутингові центри втрачають ефективність. Відтак, окупанти заповнюватимуть недобір примусовим призовом.

Отриманий ресурс ворог може використати для розгортання повноцінного північного фронту завширшки 600 км від Білорусі до Осколу. Таким чином можуть спробувати створити так звану “буферну зону”, про яку постійно заявляє лідер РФ Володимир Путін. Світан наголосив, що у примусовій мобілізації є певні плюси — такі росіяни менш мотивовані, однак їх кількість створює виклики, до яких вже потрібно готуватися.

“Близько 300 тисяч росіян Кремль може розгорнути на ширині фронту 600 км, створивши нову зону бойових дій для забезпечення перед фортифікаційними спорудами. Нам треба готуватися до цього”, — переконаний Світан.

За його словами, прийшов час залучити до оборони силовиків, правоохоронців.

“Один з варіантів, як нову шестисоткілометрову лінію фронту забезпечити достатньою кількістю особового складу, мотивованого фінансуванням з держбюджету та професійного придатного, тому що поліцейський повинен мати зброю та вміти з нею поводитися. Щобільше, вони знають, що таке наказ, можуть працювати в групі. Тобто це готові воїни у складі збройних сил. Плюс частину, а краще всю Нацгвардію треба заводити у збройні сили. ТЦК треба ховати — заводити у корпуси”, — переконаний Світан.

Він підкреслив, що 100 тис. — ТЦК та Нацгвардія — вистачить, щоб прикрити нові 600 км фронту від 300 тис. росіян.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що одне вразливе місце Путіна змусить його піти на мирні переговори.



