Новый фронт на 600 км: Россия готовится к более жесткому этапу войны

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Кречмаровская Наталия
За неимением средств на финансовое поощрение граждан идти на войну против Украины России придется провести принудительную мобилизацию. Вероятно, удастся привлечь около 400-500 тысяч человек.
Война в Украине. Фото портал "Комментарии"
Военный эксперт Роман Свита отметил, что удары по российской нефтегазовой отрасли и экономике лишили агрессора возможности покупать наемников, из-за чего рекрутинговые центры теряют эффективность. Следовательно, оккупанты будут восполнять недобор принудительным призывом.
Полученный ресурс враг может использовать для развертывания полноценного северного фронта шириной в 600 км от Беларуси до Оскола. Таким образом, могут попытаться создать так называемую "буферную зону", о которой постоянно заявляет лидер РФ Владимир Путин. Свитан подчеркнул, что у принудительной мобилизации есть определенные плюсы – такие россияне менее мотивированы, однако их количество создает вызовы, к которым уже нужно готовиться.
По его словам, пришло время привлечь к обороне силовиков, правоохранителей.
Он подчеркнул, что 100 тыс. – ТЦК и Нацгвардия – хватит, чтобы прикрыть новые 600 км фронта от 300 тыс. россиян.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что одно уязвимое место Путина заставит его пойти на мирные переговоры.