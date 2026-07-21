logo

BTC/USD

66246

ETH/USD

1918.68

USD/UAH

44.75

EUR/UAH

51.1

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Новый фронт на 600 км: Россия готовится к более жесткому этапу войны
commentss НОВОСТИ Все новости

Новый фронт на 600 км: Россия готовится к более жесткому этапу войны

Военный эксперт Роман Свитан объяснил, почему в России заканчиваются деньги на наемных рекрутов и к чему готовиться Украине

21 июля 2026, 20:59
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

За неимением средств на финансовое поощрение граждан идти на войну против Украины России придется провести принудительную мобилизацию. Вероятно, удастся привлечь около 400-500 тысяч человек.

Новый фронт на 600 км: Россия готовится к более жесткому этапу войны

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Военный эксперт Роман Свита отметил, что удары по российской нефтегазовой отрасли и экономике лишили агрессора возможности покупать наемников, из-за чего рекрутинговые центры теряют эффективность. Следовательно, оккупанты будут восполнять недобор принудительным призывом.

Полученный ресурс враг может использовать для развертывания полноценного северного фронта шириной в 600 км от Беларуси до Оскола. Таким образом, могут попытаться создать так называемую "буферную зону", о которой постоянно заявляет лидер РФ Владимир Путин. Свитан подчеркнул, что у принудительной мобилизации есть определенные плюсы – такие россияне менее мотивированы, однако их количество создает вызовы, к которым уже нужно готовиться.

"Около 300 тысяч россиян Кремль может развернуть на ширине фронта 600 км, создав новую зону боевых действий для обеспечения перед фортификационными сооружениями. Нам нужно готовиться к этому", — убежден Свитан.

По его словам, пришло время привлечь к обороне силовиков, правоохранителей.

"Один из вариантов, как новую шестисоткилометровую линию фронта обеспечить достаточным количеством личного состава, мотивированного финансированием из госбюджета и профессионального пригодного, потому что полицейский должен иметь оружие и уметь с ним обращаться. По большей части, они знают, что такое приказ, могут работать в группе. То есть, это готовые воины в составе вооруженных сил. Плюс часть, а лучше всю Нацгвардию надо заводить в вооруженные силы. ТЦК нужно прятать – заводить в корпуса”, — убежден Свитан.

Он подчеркнул, что 100 тыс. – ТЦК и Нацгвардия – хватит, чтобы прикрыть новые 600 км фронта от 300 тыс. россиян.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что одно уязвимое место Путина заставит его пойти на мирные переговоры.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=cj16EXQmJrA
Теги:

Новости

Все новости