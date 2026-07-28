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Новий фронт для України: експерт приголомшив правдою про можливий удар Ірану

Військовий експерт Роман Світан прокоментував повідомлення про можливу загрозу ударів іранськими балістичними ракетами по Україні та пояснив, наскільки реальним може бути такий сценарій

28 липня 2026, 19:25
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Клименко Елена








У мережі з'явилися повідомлення про можливу підготовку Іраном удару балістичними ракетами по території України. Хоча офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає, вона активно обговорюється у моніторингових спільнотах. Ситуацію прокоментував військовий експерт Роман Світан, який оцінив потенційні ризики такого розвитку подій.

Новий фронт для України: експерт приголомшив правдою про можливий удар Ірану

Фото: з відкритих джерел

За словами експерта, повідомлення про можливу атаку наразі ґрунтуються лише на даних моніторингових ресурсів. 

"Офіційної інформації з цього приводу поки що немає, однак такі повідомлення вже поширюються моніторинговими каналами", — зазначив Світан.

Водночас він наголосив, що Іран справді має у своєму арсеналі ракети середньої та великої дальності, здатні вражати цілі на відстані понад тисячу кілометрів.

"До Дніпра від північного заходу Ірану приблизно 1400 кілометрів — це робоча дальність більшості іранських ракет. Для Києва потрібна більша дальність, але такі ракети в Ірану також є", — пояснив експерт.

За словами Світана, сучасні іранські балістичні ракети можуть змінювати траєкторію польоту на завершальному етапі, що значно ускладнює їх перехоплення.

"Вони постійно змінюють траєкторію, тому обчислити точку перехоплення надзвичайно складно", — зазначив він.

Водночас експерт підкреслив, що говорити про неминучий удар передчасно. На його думку, Іран навряд чи зацікавлений у відкритті ще одного масштабного напрямку протистояння та втягуванні у конфлікт європейських держав.

"Є надія, що під час ухвалення рішень переможе здоровий глузд і Іран не піде на такий крок", — сказав Світан. 

Портал "Коментарі" вже писав, що відмова від військової допомоги Україні не стане кроком до завершення війни, а лише створить умови для знищення української держави. Таку думку висловив міністр оборони Італії Гвідо Крозетто під час спільного засідання комітетів із закордонних справ та оборони обох палат парламенту країни.



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