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Новый фронт для Украины: эксперт ошеломил правдой о возможном ударе Ирана

Военный эксперт Роман Свитан прокомментировал сообщение о возможной угрозе ударов по иранским баллистическим ракетам по Украине и объяснил, насколько реальным может быть такой сценарий

28 июля 2026, 19:25
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Клименко Елена








В сети появились сообщения о возможной подготовке Ираном удара баллистическими ракетами по территории Украины. Хотя официального подтверждения этой информации пока нет, она активно обсуждается в мониторинговых сообществах. Ситуацию прокомментировал военный эксперт Роман Свитан, оценивший потенциальные риски такого развития событий.

Новый фронт для Украины: эксперт ошеломил правдой о возможном ударе Ирана

Фото: из открытых источников

По словам эксперта, сообщения о возможной атаке основываются только на данных мониторинговых ресурсов.  

"Официальной информации на этот счет пока нет, однако такие сообщения уже распространяются по мониторинговым каналам", — отметил Свитан.

В то же время он подчеркнул, что Иран действительно имеет в своем арсенале ракеты средней и большой дальности, способные поражать цели на расстоянии более тысячи километров.

"До Днепра от северо-запада Ирана примерно 1400 километров — это рабочая дальность большинства иранских ракет. Для Киева нужна большая дальность, но такие ракеты в Иране тоже есть", — пояснил эксперт.

По словам Свитана, современные иранские баллистические ракеты могут изменять траекторию полета на завершающем этапе, что значительно усложняет их перехват.

"Они постоянно меняют траекторию, поэтому вычислить точку перехвата очень сложно", — отметил он.

В то же время эксперт подчеркнул, что говорить о неизбежном ударе преждевременно. По его мнению, Иран вряд ли заинтересован в открытии еще одного масштабного направления противостояния и вовлечении в конфликт европейских государств.

"Есть надежда, что при принятии решений победит здравый смысл и Иран не пойдет на такой шаг", — сказал Свитан.

Портал "Комментарии" уже писал , что отказ от военной помощи Украине не станет шагом к завершению войны, а лишь создаст условия для уничтожения украинского государства. Такое мнение высказал министр обороны Италии Гвидо Крозетто на совместном заседании комитетов по иностранным делам и обороне обеих палат парламента страны.



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