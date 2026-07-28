В Італії порівняли Україну з тяжкохворим пацієнтом: деталі скандальної заяви





Відмова від військової допомоги Україні не стане кроком до завершення війни, а лише створить умови для знищення української держави. Таку думку висловив міністр оборони Італії Гвідо Крозетто під час спільного засідання комітетів із закордонних справ та оборони обох палат парламенту країни.

Коментуючи заклики припинити постачання зброї Києву, Крозетто категорично відкинув аргументи про те, що військова підтримка нібито лише затягує бойові дії. Він порівняв допомогу Україні з лікуванням тяжкохворого пацієнта.

"Багато хто говорить, що допомагати Україні означає продовжувати терміни конфлікту. Я ніколи не чув у лікарні, що переливання крові або лікування означає продовжувати хворобу", — наголосив глава Міноборони.

За його словами, логіка прихильників припинення допомоги означає фактичну згоду із загибеллю країни.

"Звичайно, якщо пацієнт помре, звільниться ліжко. Якщо ми не продовжимо допомагати Україні, воно зникне, і проблеми не буде", — заявив Крозетто.

Міністр підкреслив, що такий підхід є неприйнятним, коли йдеться про безпеку Європи та державу, яка стала жертвою російської агресії. На його переконання, припинення підтримки не може розглядатися як шлях до мирного врегулювання.

Крозетто також нагадав, що Італія вже надала Україні 13 пакетів військової допомоги й не збирається змінювати свій курс.

"Допомога Україні — як ліки хворому", — підсумував він.

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