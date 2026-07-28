В Италии сравнили Украину с тяжелобольным пациентом: детали скандального заявления

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Отказ от военной помощи Украине не станет шагом к завершению войны, а только создаст условия для уничтожения украинского государства. Такое мнение высказал министр обороны Италии Гвидо Крозетто на совместном заседании комитетов по иностранным делам и обороне обеих палат парламента страны.

Комментируя призывы прекратить поставки оружия Киеву, Крозетто категорически отверг аргументы о том, что военная поддержка якобы затягивает боевые действия. Он сравнил помощь Украине с лечением тяжелобольного пациента.

"Многие говорят, что помогать Украине означает продлевать сроки конфликта. Я никогда не слышал в больнице, что переливание крови или лечение означает продолжать болезнь", — подчеркнул глава Минобороны.

По его словам, логика сторонников прекращения помощи означает фактическое согласие с гибелью страны.

"Конечно, если пациент умрет, освободится кровать. Если мы не продолжим помогать Украине, она исчезнет, и проблемы не будет", — заявил Крозетто.

Министр подчеркнул, что такой подход неприемлем, когда речь идет о безопасности Европы и государстве, которое стало жертвой российской агрессии. По его убеждению, прекращение поддержки не может рассматриваться как путь мирного урегулирования.

Крозетто напомнил, что Италия уже предоставила Украине 13 пакетов военной помощи и не собирается менять свой курс.

"Помощь Украине — как лекарство больному", — подытожил он.

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