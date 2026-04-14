Новий етап інформаційної війни: що відбувається в ефірах рф

У російських пропагандистських медіа дедалі частіше фіксують зміну інформаційних акцентів — тема війни проти України відходить на другий план.

Інформаційна війна Росії

Про це свідчать заяви Z-блогерів, які звернули увагу на контент федеральних телеканалів РФ.

За їхніми словами, у випусках новин значну частину ефіру почали приділяти міжнародним темам, зокрема ситуації на Близькому Сході, США та внутрішнім подіям у Росії.

Водночас інформація про бойові дії в Україні з’являється лише наприкінці програм і займає значно менше часу, ніж раніше.

Один із проросійських коментаторів прямо заявив, що бачить "сигнали згортання інформаційної підтримки війни".

Аналітики зазначають, що така зміна може свідчити про спроби російської влади знизити рівень уваги суспільства до війни на тлі затяжного конфлікту та втрат.

Також це може бути частиною інформаційної стратегії, спрямованої на переорієнтацію громадської думки на інші теми.



