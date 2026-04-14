Новый этап информационной войны: что происходит в эфирах России

Ткачова Марія
В российских пропагандистских медиа все чаще фиксируется изменение информационных акцентов — тема войны против Украины отходит на второй план.
Информационная война России
Об этом свидетельствуют заявления Z-блоггеров, обративших внимание на контент федеральных телеканалов РФ.
По их словам, в выпусках новостей значительную часть эфира начали уделять международным темам, в частности, ситуации на Ближнем Востоке, США и внутренним событиям в России.
В то же время, информация о боевых действиях в Украине появляется лишь в конце программ и занимает значительно меньше времени, чем раньше.
Один из пророссийских комментаторов прямо заявил, что видит "сигналы сворачивания информационной поддержки войны".
Аналитики отмечают, что такое изменение может свидетельствовать о попытках российских властей снизить уровень внимания общества к войне на фоне затяжного конфликта и потерь.
Также это может являться частью информационной стратегии, направленной на переориентацию общественного мнения на другие темы.