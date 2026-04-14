Новый этап информационной войны: что происходит в эфирах России

В российском информационном пространстве фиксируют признаки уменьшения внимания к войне против Украины

14 апреля 2026, 01:48
Ткачова Марія

В российских пропагандистских медиа все чаще фиксируется изменение информационных акцентов — тема войны против Украины отходит на второй план.

Новый этап информационной войны: что происходит в эфирах России

Информационная война России

Об этом свидетельствуют заявления Z-блоггеров, обративших внимание на контент федеральных телеканалов РФ.

По их словам, в выпусках новостей значительную часть эфира начали уделять международным темам, в частности, ситуации на Ближнем Востоке, США и внутренним событиям в России.

В то же время, информация о боевых действиях в Украине появляется лишь в конце программ и занимает значительно меньше времени, чем раньше.

Один из пророссийских комментаторов прямо заявил, что видит "сигналы сворачивания информационной поддержки войны".

Аналитики отмечают, что такое изменение может свидетельствовать о попытках российских властей снизить уровень внимания общества к войне на фоне затяжного конфликта и потерь.

Также это может являться частью информационной стратегии, направленной на переориентацию общественного мнения на другие темы.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что житель Челябинской области Николай Щепков записал видеообращение, в котором раскритиковал отношение российского общества к гибели военных на фоне больших компенсационных выплат.
По его словам, во многих случаях родственники начинают делить деньги еще до похорон погибшего. Щепков отмечает, что финансовые компенсации погибших военных все чаще воспринимаются как главная ценность, тогда как жизнь человека отходит на второй план. Он также обратил внимание на ситуации, когда родственники конфликтуют из-за выплат, а часть женщин, по его словам, больше ожидает компенсаций, чем возвращение своих мужчин из войны.



