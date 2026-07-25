Новітня зброя РФ не пережила першого бою: що вперше знищили ЗСУ

Українські Сили оборони вперше знищили новітню російську реактивну систему залпового вогню "Сарма", яку російська пропаганда позиціонувала як власний аналог американського комплексу HIMARS. Про успішне ураження повідомив 1-й корпус Національної гвардії України "Азов", який оприлюднив відео бойової роботи.

РСЗО «Сарма». Фото: з відкритих джерел

За інформацією військових, російські війська використали "Сарму" під час масштабного механізованого наступу на Добропільському напрямку. Нова реактивна система мала забезпечувати вогневу підтримку бронетехніки, однак була оперативно виявлена й уражена українським ударним дроном літакового типу.

Як зазначає видання "Мілітарний", "Сарма" є розвитком російського проєкту "Кама", який передбачав створення легшої та мобільнішої 300-міліметрової реактивної системи із можливістю застосування керованих боєприпасів. Вперше про її розробку російські ЗМІ повідомили ще у 2023 році, а публічно новинку представили лише через два роки на підприємстві "Мотовилихинские заводы".

Конструктори зменшили вагу бойової машини майже на десять тонн у порівнянні з РСЗВ "Торнадо-С", встановивши шість напрямних на чотиривісне шасі КамАЗ із броньованою кабіною. Саме підвищена мобільність мала стати головною перевагою нового комплексу.

За даними закупівельних документів, у 2024 році Міністерство оборони РФ замовило лише 12 пускових установок "Сарма" та стільки ж транспортно-заряджальних машин. Вартість однієї установки оцінювалася у 155 млн рублів, що навіть перевищувало ціну важчої системи "Торнадо-С".

Знищення новітньої установки стало не лише тактичним успіхом українських військових, а й ударом по одному з перспективних проєктів російської оборонної промисловості, який Кремль активно використовував у пропаганді як доказ нібито технологічної переваги над західними зразками озброєння.

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