Чи буде чудо за тиждень: у ЗСУ заінтригували заявою про зміни після Сирського, які впровадить Драпатий

Новий Головнокомандувач Збройних сил України Михайло Драпатий розпочинає роботу в надзвичайно складних умовах, коли армія виснажена тривалими бойовими діями, а ситуація на фронті залишається напруженою. Таку оцінку в ефірі Новини.LIVE висловив офіцер ЗСУ Андрій Оністрат.

Михайло Драпатий. Фото: з відкритих джерел

За його словами, українські військові сьогодні стикаються з високою інтенсивністю боїв, а також із постійними спробами російської армії просуватися на різних напрямках. Оністрат припустив, що період, коли Україна мала перевагу завдяки далекобійним ударам по військових об'єктах РФ, може добігати завершення, тому новому головнокомандувачу доведеться працювати в особливо складних умовах.

Водночас, як зазначає офіцер, серед молодих командирів, які стали офіцерами вже під час повномасштабної війни, призначення Драпатого зустріли позитивно. За його словами, багато хто відкрито говорить про сподівання на зміни в системі управління військом і навіть святкує кадрове рішення.

Оністрат наголосив, що Драпатого сприймають як більш відкритого до спілкування керівника, однак очікувати швидких результатів не варто. Він звернув увагу, що командний склад армії переважно залишився незмінним, а зміна лише однієї посадової особи не здатна миттєво реформувати Збройні сили.

Коментуючи поставлені президентом Володимиром Зеленським завдання щодо посилення протиповітряної оборони, реформи територіальних центрів комплектування та зміни підходів до мобілізації, офіцер назвав їх надзвичайно масштабними. На його переконання, Україні потрібне не просто реформування ТЦК, а комплексне оновлення всієї системи військової служби – із чіткими умовами контрактів, прозорою оплатою та переходом до сучасної моделі ведення війни, де ключову роль відіграють технології, а не чисельність особового складу.

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