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Будет ли чудо через неделю: в ВСУ заинтриговали заявлением об изменениях после Сырского, которые внедрит Драпатый

Офицер Андрей Онистрат заявил, что новый Главнокомандующий возглавил армию в один из самых трудных периодов войны, но его назначение уже дало военным надежду на перемены

25 июля 2026, 17:26
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Кравцев Сергей

Новый Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Михаил Драпатый начинает работу в чрезвычайно сложных условиях, когда армия истощена длительными боевыми действиями, а ситуация на фронте остается напряженной. Такую оценку в эфире Новости.LIVE высказал офицер ВСУ Андрей Онистрат.

Будет ли чудо через неделю: в ВСУ заинтриговали заявлением об изменениях после Сырского, которые внедрит Драпатый

Михаил Драпатый. Фото: из открытых источников

По его словам, украинские военные сегодня сталкиваются с высокой интенсивностью боев, а также с постоянными попытками российской армии продвигаться по разным направлениям. Онистрат предположил, что период, когда Украина имела преимущество благодаря дальнобойным ударам по военным объектам РФ, может подходить к завершению, поэтому новому главнокомандующему придется работать в особо сложных условиях.

В то же время, как отмечает офицер, среди молодых командиров, ставших офицерами уже во время полномасштабной войны, Драпатого назначение встретили положительно. По его словам, многие открыто говорят о надежде на изменения в системе управления войском и даже празднуют кадровое решение.

Онистрат подчеркнул, что Драпатого воспринимают как более открытого к общению руководителя, однако ожидать быстрых результатов не стоит. Он обратил внимание, что командный состав армии в основном остался неизменным, а смена только одного должностного лица не способна мгновенно реформировать Вооруженные силы.

Комментируя поставленные президентом Владимиром Зеленским задачи усиления противовоздушной обороны, реформы территориальных центров комплектования и изменения подходов к мобилизации, офицер назвал их чрезвычайно масштабными. По его убеждению, Украина нуждается не просто в реформировании ТЦК, а в комплексном обновлении всей системы военной службы – с четкими условиями контрактов, прозрачной оплатой и переходом к современной модели ведения войны, где ключевую роль играют технологии, а не численность личного состава.

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