Новейшее оружие РФ не пережило первого боя: что впервые уничтожили ВСУ

Украинские Силы обороны впервые уничтожили новейшую российскую реактивную систему залпового огня "Сарма", которую российская пропаганда позиционировала как аналог американского комплекса HIMARS. Об успешном поражении сообщил 1-й корпус Национальной гвардии Украины "Азов", обнародовавший видео боевой работы.

РСЗО «Сарма». Фото: из открытых источников

По информации военных, российские войска использовали "Сарму" во время масштабного механизированного наступления на Добропольском направлении. Новая реактивная система должна обеспечивать огневую поддержку бронетехники, однако была оперативно обнаружена и поражена украинским ударным дроном самолетного типа.

Как отмечает издание "Милитарный", "Сарма" является развитием российского проекта "Кама", который предполагал создание более легкой и мобильной 300-миллиметровой реактивной системы с возможностью применения управляемых боеприпасов. Впервые о ее разработке российские СМИ сообщили еще в 2023 году, а публично новинку представили только два года спустя на предприятии "Мотовилихинские заводы".

Конструкторы снизили вес боевой машины почти на десять тонн по сравнению с РСЗО "Торнадо-С", установив шесть направляющих на четырехосное шасси КамАЗ с бронированной кабиной. Именно повышенная мобильность должна стать главным преимуществом нового комплекса.

По данным закупочных документов, в 2024 году Министерство обороны РФ заказало всего 12 пусковых установок "Сарма" и столько же транспортно-заряжающих машин. Стоимость одной установки оценивалась в 155 млн рублей, что даже превышало цену более тяжелой системы "Торнадо-С".

Уничтожение новейшей установки стало не только тактическим успехом украинских военных, но и ударом по одному из перспективных проектов российской оборонной промышленности, который Кремль активно использовал в пропаганде как доказательство якобы технологического превосходства западных образцов вооружения.

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