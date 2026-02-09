logo_ukra

Нові умови бронювання від мобілізації: хто отримає бронь
commentss НОВИНИ Всі новини

Нові умови бронювання від мобілізації: хто отримає бронь

Народний депутат Федієнко про рішення Кабміну щодо бронювання працівників вітчизняних виробництв трансформаторного обладнання

9 лютого 2026, 17:09
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Кабінет Міністрів України прийняв зміни до постанови №76 щодо бронювання від мобілізації.

Нові умови бронювання від мобілізації: хто отримає бронь

Мобілізація. Ілюстративне фото

Народний депутат України Олександр Федієнко розповів, що уряд розширив перелік підприємств, які мають право на бронювання військовозобов’язаних та можуть бути визнані критично важливими підприємствами  в умовах воєнного часу.

За словами нардепа, ключова суть змін стосується вітчизняних виробників трансформаторного обладнання для енергетичної сфери. Вони офіційно:

  • прирівнюються до підприємств енергетичного сектору та їх підрядників;

  • отримують право бронювати працівників на період мобілізації та воєнного стану.

Такі виробники, пояснив політик, прямо включаються до переліку:

  • підприємств, критично важливих для функціонування економіки;

  • підприємств, критично важливих для життєзабезпечення населення, а також для забезпечення потреб ЗСУ та інших військових формувань.

“Важливий крок, дивно чому це не робили раніше”, — зауважив народний депутат.

Політик акцентував на стратегічній ролі підприємств, які є виробниками трансформаторного обладнання для енергосистеми (особливо з огляду на обстріли та відновлення мереж).

За його словами, держава намагається захистити ключові кадри у виробництві, без яких неможливе відновлення і стабільна робота енергетики. Також ухвалені зміни закриють правову “сіру зону”, коли виробники трансформаторів формально не підпадали під критерії критично важливих.

“Це точкова, але важлива зміна, яка легалізує бронювання працівників українських виробників трансформаторів і визнає їх частиною критичної інфраструктури країни в умовах війни”, — переконаний народний депутат. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, чому не працює обіцяне бронювання від мобілізації.




