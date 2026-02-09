Новые условия бронирования от мобилизации: кто получит бронь

Кабинет Министров Украины принял изменения в постановление №76 о бронировании от мобилизации.

Мобилизация. Иллюстративное фото

Народный депутат Украины Александр Федиенко рассказал, что правительство расширило перечень предприятий, имеющих право на бронирование военнообязанных и может быть признано критически важными предприятиями в условиях военного времени.

По словам нардепа, ключевая сущность изменений касается отечественных производителей трансформаторного оборудования для энергетической сферы. Они официально:

приравниваются к предприятиям энергетического сектора и их подрядчикам;

получают право бронировать работников в период мобилизации и военного положения.

Такие производители, пояснил политик, прямо включаются в список:

предприятий, критически важных для функционирования экономики;

предприятий, критически важных для жизнеобеспечения населения, а также обеспечения потребностей ВСУ и других военных формирований.

"Важный шаг, удивительно почему это не делали раньше", — отметил народный депутат.

Политик акцентировал внимание на стратегической роли предприятий, являющихся производителями трансформаторного оборудования для энергосистемы (особенно учитывая обстрелы и восстановление сетей).

По его словам, государство пытается защитить ключевые кадры в производстве, без которых невозможно восстановление и стабильная работа энергетики. Также принятые изменения закроют правовую "серую зону", когда производители трансформаторов формально не подпадали под критерии критически важных.

"Это точечное, но важное изменение, которое легализует бронирование работников украинских производителей трансформаторов и признает их частью критической инфраструктуры страны в условиях войны", — убежден народный депутат.

Напомним: портал "Комментарии" писал, почему не работает обещанное бронирование от мобилизации.



