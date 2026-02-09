logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.03

EUR/UAH

51.12

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Новые условия бронирования от мобилизации: кто получит бронь
commentss НОВОСТИ Все новости

Новые условия бронирования от мобилизации: кто получит бронь

Народный депутат Федиенко о решении Кабмина по бронированию работников отечественных производств трансформаторного оборудования

9 февраля 2026, 17:09
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Кабинет Министров Украины принял изменения в постановление №76 о бронировании от мобилизации.

Новые условия бронирования от мобилизации: кто получит бронь

Мобилизация. Иллюстративное фото

Народный депутат Украины Александр Федиенко рассказал, что правительство расширило перечень предприятий, имеющих право на бронирование военнообязанных и может быть признано критически важными предприятиями в условиях военного времени.

По словам нардепа, ключевая сущность изменений касается отечественных производителей трансформаторного оборудования для энергетической сферы. Они официально:

  • приравниваются к предприятиям энергетического сектора и их подрядчикам;

  • получают право бронировать работников в период мобилизации и военного положения.

Такие производители, пояснил политик, прямо включаются в список:

  • предприятий, критически важных для функционирования экономики;

  • предприятий, критически важных для жизнеобеспечения населения, а также обеспечения потребностей ВСУ и других военных формирований.

"Важный шаг, удивительно почему это не делали раньше", — отметил народный депутат.

Политик акцентировал внимание на стратегической роли предприятий, являющихся производителями трансформаторного оборудования для энергосистемы (особенно учитывая обстрелы и восстановление сетей).

По его словам, государство пытается защитить ключевые кадры в производстве, без которых невозможно восстановление и стабильная работа энергетики. Также принятые изменения закроют правовую "серую зону", когда производители трансформаторов формально не подпадали под критерии критически важных.

"Это точечное, но важное изменение, которое легализует бронирование работников украинских производителей трансформаторов и признает их частью критической инфраструктуры страны в условиях войны", — убежден народный депутат.

Напомним: портал "Комментарии" писал, почему не работает обещанное бронирование от мобилизации.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/fediienko_oleksandr/3973
Теги:

Новости

Все новости