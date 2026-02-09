Новые условия бронирования от мобилизации: кто получит бронь

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Кабинет Министров Украины принял изменения в постановление №76 о бронировании от мобилизации.
Мобилизация. Иллюстративное фото
Народный депутат Украины Александр Федиенко рассказал, что правительство расширило перечень предприятий, имеющих право на бронирование военнообязанных и может быть признано критически важными предприятиями в условиях военного времени.
По словам нардепа, ключевая сущность изменений касается отечественных производителей трансформаторного оборудования для энергетической сферы. Они официально:
приравниваются к предприятиям энергетического сектора и их подрядчикам;
получают право бронировать работников в период мобилизации и военного положения.
Такие производители, пояснил политик, прямо включаются в список:
предприятий, критически важных для функционирования экономики;
предприятий, критически важных для жизнеобеспечения населения, а также обеспечения потребностей ВСУ и других военных формирований.
Политик акцентировал внимание на стратегической роли предприятий, являющихся производителями трансформаторного оборудования для энергосистемы (особенно учитывая обстрелы и восстановление сетей).
По его словам, государство пытается защитить ключевые кадры в производстве, без которых невозможно восстановление и стабильная работа энергетики. Также принятые изменения закроют правовую "серую зону", когда производители трансформаторов формально не подпадали под критерии критически важных.
