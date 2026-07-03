Нові удари по всій Україні: що замислили в РФ

В Україні зафіксовано небезпечну тенденцію щодо вибору цілей російськими окупаційними військами. Аналітики та моніторингові спільноти попереджають про високу ймовірність ворожих атак на об'єкти паливної інфраструктури по всій території країни.

Фото: колаж порталу "Коментарі"

Громадян, які перебувають у дорозі, закликають до максимальної обережності та швидкої реакції у разі небезпеки з повітря.

"РФ готується бити по АЗС по всій Україні, — б'ють на сполох моніторингові пабліки, даючи чітку інструкцію для водіїв та пасажирів: — Якщо тривога застала вас на заправці — не стійте, одразу їдьте звідти або біжіть в укриття".

Агресор уже почав активно реалізовувати цей план у низці українських регіонів, де заправні станції дедалі частіше потрапляють під вогонь. Наразі масовані удари по АЗС йдуть на Запоріжжі, Дніпропетровщині, Харківщині, Сумщині, Миколаївщині та Херсонщині.

Військові аналітики зазначають, що для таких терактів окупанти залучають специфічне озброєння, яке здатне швидко завдавати значних руйнувань. Окрім того, експерти чітко називають головний мотив таких дій загарбників.

"Є високий ризик ударів реактивними БпЛА та іншими видами ракетного озброєння, — наголошують автори повідомлення, додаючи про причину агресії: — РФ мститься за свої НПЗ".

Через високу загрозу сильних вибухів та масштабних пожеж, які виникають після влучань у резервуари з пальним, перебування на території будь-якої нафтобази чи автозаправки під час сирен є смертельно небезпечним. Водіям радять заздалегідь планувати свої маршрути та не затримуватися на АЗС довше, ніж це необхідно для швидкої заправки авто.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що сьогодні РФ атакувала заправки на Сумщині, Дніпропетровщині та Харківщині. Працівники отримали важкі опіки всього тіла.