Новые удары по всей Украине: что задумали в РФ

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Недилько Ксения
В Украине зафиксирована опасная тенденция выбора целей российскими оккупационными войсками. Аналитики и мониторинговые сообщества предупреждают о высокой вероятности вражеских атак на объекты топливной инфраструктуры на всей территории страны.
Фото: коллаж портала "Комментарии"
Граждане, находящиеся в пути, призывают к максимальной осторожности и быстрой реакции в случае опасности с воздуха.
Агрессор уже начал активно реализовывать этот план в ряде украинских регионов, где заправочные станции все чаще попадают под огонь. В настоящее время массированные удары по АЗС идут в Запорожье, Днепропетровщине, Харьковской, Сумской, Николаевской и Херсонской областях.
Военные аналитики отмечают, что для таких терактов оккупанты привлекают специфическое вооружение, которое способно быстро наносить значительные разрушения. Кроме того, эксперты четко называют главный мотив подобных действий захватчиков.
Из-за высокой угрозы сильных взрывов и масштабных пожаров, возникающих после попадания в резервуары с горючим, пребывание на территории любой нефтебазы или автозаправки во время сирен смертельно опасно. Водителям советуют заранее планировать свои маршруты и не задерживаться на АЗС дольше, чем необходимо для быстрой заправки авто.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что сегодня РФ атаковала заправки на Сумщине, Днепропетровщине и Харьковщине. Работники получили тяжелые ожоги всего тела.