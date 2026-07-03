Новые удары по всей Украине: что задумали в РФ

В Украине зафиксирована опасная тенденция выбора целей российскими оккупационными войсками. Аналитики и мониторинговые сообщества предупреждают о высокой вероятности вражеских атак на объекты топливной инфраструктуры на всей территории страны.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Граждане, находящиеся в пути, призывают к максимальной осторожности и быстрой реакции в случае опасности с воздуха.

"РФ готовится бить по АЗС по всей Украине, — бьют тревогу мониторинговые паблики, давая четкую инструкцию для водителей и пассажиров: — Если тревога застала вас на заправке — не стойте, сразу уезжайте оттуда или бегите в укрытие".

Агрессор уже начал активно реализовывать этот план в ряде украинских регионов, где заправочные станции все чаще попадают под огонь. В настоящее время массированные удары по АЗС идут в Запорожье, Днепропетровщине, Харьковской, Сумской, Николаевской и Херсонской областях.

Военные аналитики отмечают, что для таких терактов оккупанты привлекают специфическое вооружение, которое способно быстро наносить значительные разрушения. Кроме того, эксперты четко называют главный мотив подобных действий захватчиков.

"Есть высокий риск ударов реактивными БПЛА и другими видами ракетного вооружения, — отмечают авторы сообщения, добавляя причину агрессии: — РФ мстит за свои НПЗ".

Из-за высокой угрозы сильных взрывов и масштабных пожаров, возникающих после попадания в резервуары с горючим, пребывание на территории любой нефтебазы или автозаправки во время сирен смертельно опасно. Водителям советуют заранее планировать свои маршруты и не задерживаться на АЗС дольше, чем необходимо для быстрой заправки авто.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что сегодня РФ атаковала заправки на Сумщине, Днепропетровщине и Харьковщине. Работники получили тяжелые ожоги всего тела.