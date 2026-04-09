Нові правила: що зміниться у військовому обліку жінок
Нові правила: що зміниться у військовому обліку жінок

У Раді зареєстрували альтернативний законопроєкт щодо військового обліку жінок із чіткими процедурами та строками

9 квітня 2026, 18:49
Ткачова Марія

У Верховній Раді зареєстровано альтернативний законопроєкт №15116-1, який стосується військового обліку жінок і деталізує механізми його ведення.

Нові правила: що зміниться у військовому обліку жінок

Військовий облік жінок в Україні

Документ пропонує запровадити чітку процедуру виключення жінок із військового обліку. Зокрема, передбачено, що для цього необхідно подати відповідну заяву, після чого територіальний центр комплектування має провести перевірку та ухвалити рішення протягом 30 календарних днів.

Окремо прописані винятки. Якщо жінку було виключено помилково або її дані відсутні в реєстрі, але вона вже проходить службу чи має чинний контракт, інформацію мають відновити.

Також законопроєкт передбачає перехідне правило: жінки, яких раніше поставили на облік без належних підтверджувальних документів, повинні бути автоматично виключені протягом 90 днів після набрання чинності законом.

Фактично документ уточнює та конкретизує процедури, яких не вистачало в основному законопроєкті, зокрема встановлює чіткі строки для ухвалення рішень.

Наразі законопроєкт передано на розгляд профільного комітету, після чого він може бути винесений на голосування в парламенті.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Кабінет Міністрів України ухвалив зміни до правил перетину державного кордону, які дозволяють заступникам міністра оборони погоджувати виїзд військовослужбовців за кордон.
Відповідне рішення спрямоване на підвищення оперативності ухвалення рішень у сфері безпеки та оборони. Раніше, згідно з чинними правилами, пропуск військовослужбовців за межі України здійснювався виключно на підставі рішень міністра оборони або керівників інших військових формувань і силових структур. Зокрема, йшлося про керівників правоохоронних органів спеціального призначення та розвідувальних органів, уповноважених приймати рішення щодо виконання завдань у сфері безпеки й оборони.   



Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://itd.rada.gov.ua/billinfo/Bills/Card/69811
