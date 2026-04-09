Новые правила: что изменится в военном учете женщин

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
В Верховной Раде зарегистрирован альтернативный законопроект №15116-1, касающийся военного учета женщин и детализирующий механизмы его ведения.
Военный учет женщин в Украине
Документ предлагает ввести четкую процедуру исключения женщин из военного учета. В частности, предусмотрено, что для этого необходимо подать соответствующее заявление, после чего территориальный центр комплектования должен провести проверку и принять решение в течение 30 календарных дней.
Отдельно прописаны исключения. Если женщина была исключена ошибочно или ее данные отсутствуют в реестре, но она уже проходит службу или имеет действующий контракт, информацию должны восстановить.
Также законопроект предусматривает переходное правило: женщины, ранее поставленные на учет без надлежащих подтверждающих документов, должны быть автоматически исключены в течение 90 дней после вступления закона в силу.
Фактически документ уточняет и конкретизирует процедуры, которых не хватало в основном законопроекте, в частности, устанавливает четкие сроки для принятия решений.
Законопроект передан на рассмотрение профильного комитета, после чего он может быть вынесен на голосование в парламенте.