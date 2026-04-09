Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
Новые правила: что изменится в военном учете женщин
Новые правила: что изменится в военном учете женщин

В Раде зарегистрировали альтернативный законопроект по военному учету женщин с четкими процедурами и сроками

9 апреля 2026, 18:49
Ткачова Марія

В Верховной Раде зарегистрирован альтернативный законопроект №15116-1, касающийся военного учета женщин и детализирующий механизмы его ведения.

Военный учет женщин в Украине

Документ предлагает ввести четкую процедуру исключения женщин из военного учета. В частности, предусмотрено, что для этого необходимо подать соответствующее заявление, после чего территориальный центр комплектования должен провести проверку и принять решение в течение 30 календарных дней.

Отдельно прописаны исключения. Если женщина была исключена ошибочно или ее данные отсутствуют в реестре, но она уже проходит службу или имеет действующий контракт, информацию должны восстановить.

Также законопроект предусматривает переходное правило: женщины, ранее поставленные на учет без надлежащих подтверждающих документов, должны быть автоматически исключены в течение 90 дней после вступления закона в силу.

Фактически документ уточняет и конкретизирует процедуры, которых не хватало в основном законопроекте, в частности, устанавливает четкие сроки для принятия решений.

Законопроект передан на рассмотрение профильного комитета, после чего он может быть вынесен на голосование в парламенте.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Кабинет Министров Украины принял изменения к правилам пересечения государственной границы, которые позволяют заместителям министра обороны согласовывать выезд военнослужащих за границу.
Соответствующее решение направлено на повышение оперативности принятия решений в области безопасности и обороны. Ранее согласно действующим правилам пропуск военнослужащих за пределы Украины осуществлялся исключительно на основании решений министра обороны или руководителей других военных формирований и силовых структур. В частности, речь шла о руководителях правоохранительных органов специального назначения и разведывательных органов, уполномоченных принимать решения по выполнению задач в сфере безопасности и обороны.



Источник: https://itd.rada.gov.ua/billinfo/Bills/Card/69811
