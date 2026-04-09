logo_ukra

BTC/USD

71117

ETH/USD

2190.46

USD/UAH

43.38

EUR/UAH

50.76

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Нові правила: як тепер військові можуть виїжджати за кордон
commentss НОВИНИ Всі новини

Нові правила: як тепер військові можуть виїжджати за кордон

Кабмін спростив процедуру виїзду військових за кордон — рішення тепер можуть погоджувати не лише міністри

9 квітня 2026, 01:35
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Кабінет Міністрів України ухвалив зміни до правил перетину державного кордону, які дозволяють заступникам міністра оборони погоджувати виїзд військовослужбовців за кордон.

Виїзд військових за кордон

Відповідне рішення спрямоване на підвищення оперативності ухвалення рішень у сфері безпеки та оборони.

Раніше, згідно з чинними правилами, пропуск військовослужбовців за межі України здійснювався виключно на підставі рішень міністра оборони або керівників інших військових формувань і силових структур.

Зокрема, йшлося про керівників правоохоронних органів спеціального призначення та розвідувальних органів, уповноважених приймати рішення щодо виконання завдань у сфері безпеки й оборони.       

Запроваджені зміни розширюють перелік посадових осіб, які можуть погоджувати такі виїзди, що має прискорити процедури в умовах воєнного часу.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що військовослужбовці віком від 18 до 25 років, які уклали річний контракт із Силами оборони України та звільнилися після його завершення, отримують гарантовану відстрочку від повторного призову.
Відповідну норму доопрацювали фахівці Міністерства оборони України спільно з Комітетом Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Згідно з рішенням, відстрочка діє протягом 12 місяців після звільнення зі служби. У цей період призов можливий лише за добровільною згодою самого військового. У Міноборони наголошують, що ця норма вже повністю реалізована та спрямована на формування сучасної професійної армії.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://censor.net/ua/n3609560
Теги:

Новини

Всі новини