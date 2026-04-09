logo

BTC/USD

71100

ETH/USD

2191.69

USD/UAH

43.38

EUR/UAH

50.76

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Новые правила: как теперь военные могут уезжать за границу
commentss НОВОСТИ Все новости

Новые правила: как теперь военные могут уезжать за границу

Кабмин упростил процедуру выезда военных за границу — теперь решения могут согласовывать не только министры

9 апреля 2026, 01:35
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Кабинет Министров Украины принял изменения в правила пересечения государственной границы, позволяющие заместителям министра обороны согласовывать выезд военнослужащих за границу.

Новые правила: как теперь военные могут уезжать за границу

Выезд военных за границу

Соответствующее решение направлено на повышение оперативности принятия решений в области безопасности и обороны.

Ранее согласно действующим правилам пропуск военнослужащих за пределы Украины осуществлялся исключительно на основании решений министра обороны или руководителей других военных формирований и силовых структур.

В частности, речь шла о руководителях правоохранительных органов специального назначения и разведывательных органов, уполномоченных принимать решения по выполнению задач в сфере безопасности и обороны.

Введенные изменения расширяют список должностных лиц, которые могут согласовывать такие выезды, что должно ускорить процедуры в условиях военного времени.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в военнослужащие в возрасте от 18 до 25 лет, заключивших годовой контракт с Силами обороны Украины и освободившихся после его завершения, получают гарантированную отсрочку от повторного призыва.
Соответствующую норму доработали специалисты Министерства обороны Украины совместно с Комитетом Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке. Согласно решению, отсрочка действует в течение 12 месяцев после увольнения со службы. В этот период призыв возможен только по добровольному согласию самого военного. В Минобороны отмечают, что эта норма уже полностью реализована и направлена на формирование современной профессиональной армии.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://censor.net/ua/n3609560
Теги:

Новости

Все новости