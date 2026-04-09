Новые правила: как теперь военные могут уезжать за границу

Ткачова Марія
Кабинет Министров Украины принял изменения в правила пересечения государственной границы, позволяющие заместителям министра обороны согласовывать выезд военнослужащих за границу.
Выезд военных за границу
Соответствующее решение направлено на повышение оперативности принятия решений в области безопасности и обороны.
Ранее согласно действующим правилам пропуск военнослужащих за пределы Украины осуществлялся исключительно на основании решений министра обороны или руководителей других военных формирований и силовых структур.
В частности, речь шла о руководителях правоохранительных органов специального назначения и разведывательных органов, уполномоченных принимать решения по выполнению задач в сфере безопасности и обороны.
Введенные изменения расширяют список должностных лиц, которые могут согласовывать такие выезды, что должно ускорить процедуры в условиях военного времени.