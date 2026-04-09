Контракт 18–25: що зміниться

Військовослужбовці віком від 18 до 25 років, які уклали річний контракт із Силами оборони України та звільнилися після його завершення, отримують гарантовану відстрочку від повторного призову.

Гарантована відстрочка для молодих військових

Відповідну норму доопрацювали фахівці Міністерства оборони України спільно з Комітетом Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Згідно з рішенням, відстрочка діє протягом 12 місяців після звільнення зі служби. У цей період призов можливий лише за добровільною згодою самого військового.

У Міноборони наголошують, що ця норма вже повністю реалізована та спрямована на формування сучасної професійної армії.

Очікується, що такі зміни сприятимуть переходу до моделі, де служба в армії є свідомим вибором, а не вимушеним рішенням.

