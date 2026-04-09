Контракт 18–25: что изменится

Военнослужащие от 18 до 25 лет, заключившие годовой контракт с Силами обороны Украины и освободившиеся после его завершения, получают гарантированную отсрочку от повторного призыва.

Гарантированная отсрочка для молодых военных

Соответствующую норму доработали специалисты Министерства обороны Украины совместно с Комитетом Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке.

Согласно решению, отсрочка действует в течение 12 месяцев после увольнения со службы. В этот период призыв возможен только по добровольному согласию самого военного.

В Минобороны отмечают, что эта норма уже полностью реализована и направлена на формирование современной профессиональной армии.

Ожидается, что такие изменения будут способствовать переходу к модели, где служба в армии сознательный выбор, а не вынужденное решение.

