Война с Россией Контракт 18–25: что изменится
Контракт 18–25: что изменится

Молодые военные после контракта получат гарантированную отсрочку от призыва

9 апреля 2026, 01:15
Ткачова Марія

Военнослужащие от 18 до 25 лет, заключившие годовой контракт с Силами обороны Украины и освободившиеся после его завершения, получают гарантированную отсрочку от повторного призыва.

Гарантированная отсрочка для молодых военных

Соответствующую норму доработали специалисты Министерства обороны Украины совместно с Комитетом Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке.

Согласно решению, отсрочка действует в течение 12 месяцев после увольнения со службы. В этот период призыв возможен только по добровольному согласию самого военного.

В Минобороны отмечают, что эта норма уже полностью реализована и направлена на формирование современной профессиональной армии.

Ожидается, что такие изменения будут способствовать переходу к модели, где служба в армии сознательный выбор, а не вынужденное решение.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в России растут опасения относительно проведения традиционного майского парада в Москве и Санкт-Петербурге из-за угрозы возможных ударов.
Об этом пишут российские Z-блоггеры, ранее активно поддерживавшие войну. По их словам, причиной беспокойства стали возможности украинских дальнобойных средств поражения, которые, как утверждается, способны добиваться Москвы за короткое время. Они отмечают, что даже объявление воздушной тревоги во время мероприятия может иметь значительный медийный эффект и создать панику среди участников и зрителей. В этой связи в российском информационном пространстве появляются предположения, что парад могут отменить или изменить формат его проведения.
Если это произойдет, это будет первый случай за десятилетие, когда одна из главных символических мер в России окажется под угрозой.



Источник: https://t.me/ministry_of_defense_ua/15436
