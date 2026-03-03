Нові правила для добровольців ППО: що зміниться

Кабінет Міністрів України за ініціативи Міністерства оборони ухвалив зміни до постанови, яка регламентує реалізацію експериментального проєкту з посилення протиповітряної оборони шляхом залучення добровольчих формувань територіальних громад.

Добровольці у ППО України

Документ передбачає усунення низки організаційних бар’єрів та уточнення вимог до особового складу, який залучається до виконання завдань у складі груп ППО.

Відтепер ініціювати створення груп протиповітряної оборони у структурі добровольчих формувань можуть не лише начальники військових адміністрацій, а й командири ДФТГ та командири військових частин Сил територіальної оборони, яким підпорядковані відповідні формування. Водночас з процедури виключено обов’язкову участь керівника військової адміністрації у визначенні командира групи.

До складу нових груп залучатимуть членів добровольчих формувань, які мають законну відстрочку від призову відповідно до статті 23 Закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Обов’язковою умовою є проходження спеціалізованої підготовки та отримання відповідних документів — зокрема для зовнішніх пілотів безпілотників і саперів.

Для операторів БпЛА встановлено вимогу отримання сертифіката у навчальних центрах, сертифікованих Міністерством оборони. Сапери повинні пройти навчання у закладах Міноборони, МВС або ДСНС та отримати документ державного зразка.

У разі нестачі підготовлених добровольців до груп ППО дозволено тимчасово залучати військовослужбовців Сил територіальної оборони відповідної спеціалізації.

Новостворені підрозділи діятимуть як інтегрована частина загальної системи ППО Збройних сил України. Оперативне управління їхніми діями здійснюватимуть Повітряні Сили ЗСУ через відповідні органи управління.

Уряд зазначає, що зміни покликані спростити процедури та надати командирам більше гнучкості в організації захисту повітряного простору. Експериментальний проєкт зі створення таких груп було затверджено у червні 2025 року. Основним їх завданням визначено протидію повітряним загрозам, зокрема ударним безпілотникам.

