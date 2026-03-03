Новые правила для добровольцев ПВО: что изменится

Кабинет Министров Украины по инициативе Министерства обороны принял изменения в постановление, регламентирующее реализацию экспериментального проекта по усилению противовоздушной обороны путем привлечения добровольческих формирований территориальных общин.

Добровольцы в ПВО Украины

Документ предусматривает устранение ряда организационных барьеров и уточнение требований к личному составу, привлекаемому для выполнения задач в составе групп ПВО.

Теперь инициировать создание групп противовоздушной обороны в структуре добровольческих формирований могут не только начальники военных администраций, но и командиры ДФТГ и командиры воинских частей Сил территориальной обороны, которым подчинены соответствующие формирования. В то же время, из процедуры исключено обязательное участие руководителя военной администрации в определении командира группы.

В состав новых групп будут привлекаться члены добровольческих формирований, имеющие законную отсрочку от призыва в соответствии со статьей 23 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Обязательным условием является прохождение специализированной подготовки и получения соответствующих документов, в частности, для внешних пилотов беспилотников и саперов.

Для операторов БПЛА установлено требование получения сертификата в учебных центрах, сертифицированных Министерством обороны. Саперы должны пройти обучение в заведениях Минобороны, МВД или ГСЧС и получить документ государственного образца.

В случае нехватки подготовленных добровольцев в группы ПВО разрешено временно привлекать военнослужащих Сил территориальной обороны соответствующей специализации.

Вновь созданные подразделения будут действовать как интегрированная часть общей системы ПВО Вооруженных сил Украины. Оперативное управление их действиями будет осуществляться Воздушными силами ВСУ через соответствующие органы управления.

Правительство отмечает, что изменения призваны упростить процедуры и предоставить командирам больше гибкости в организации защиты воздушного пространства. Экспериментальный проект создания таких групп был утвержден в июне 2025 года. Основной их задачей определено противодействие воздушным угрозам, в том числе ударным беспилотникам.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что несмотря на наличие законных оснований для отсрочки от мобилизации или оформленного бронирования, граждане могут получать повестки от территориальных центров комплектования. Это не нарушение процедуры.