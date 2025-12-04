Нові правила бронювання від мобілізації: кому надають бронь у грудні

З 4 грудня в Україні діють нові правила бронювання від мобілізації для критично важливих підприємств. Дозволено бронювати співробітників без обмежень за кількістю, навіть військовозобов'язаних, які порушили правила військового обліку.

Мобілізація. Ілюстративне фото

Це дасть змогу компаніям зберігати повний штат, якщо це необхідно для їхньої роботи, пише видання “РБК-Україна”. Також компаніям дозволили брати на роботу військовозобов’язаних, які порушили правила військового обліку, серед яких:

військовозобов’язані, у яких відсутні або неналежно оформлені військово-облікові документи;

ті, хто не перебуває на військовому обліку;

ті, хто не уточнив персональні дані;

військовозобов’язані, які перебувають в розшуку за порушення правил військового обліку чи законодавства про мобілізацію.

Однак за новими правилами, такі працівники бронюються на 45 днів від моменту працевлаштування. Таке тимчасове бронювання надається лише один раз на календарний рік.

За цей час заброньовані повинні оформити усі необхідні документи, пов’язані з військовим обліком та вирішити всі питання. Якщо цього не зробити, то роботодавець на законних підставах зможе звільнити заброньованого через ці 45 днів.

Нові правила бронювання поширюється на:

органи державної служби чи місцевого самоврядування;

держоргани Нацполіції, НАБУ, ДБР, прокуратури, Бюро економічної безпеки, ДСНС, судів, інших правових структур;

підприємства, установи та організації, які виконують мобілізаційні завдання;

підприємства, установи та організації, критично важливі для роботи армії чи економіки.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав про нові схеми ухилення від мобілізації.