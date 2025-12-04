Новые правила бронирования от мобилизации: кому предоставляют бронь в декабре

С 4 декабря в Украине действуют новые правила бронирования для критически важных предприятий. Разрешено бронировать сотрудников без ограничений по количеству, даже военнообязанных, нарушивших правила военного учета.

Мобилизация. Иллюстративное фото

Это позволит компаниям сохранять полный штат, если это необходимо для их работы, пишет издание "РБК-Украина". Также компаниям разрешили брать на работу военнообязанных, нарушивших правила военного учета, среди которых:

военнообязанные, в которых отсутствуют или не должным образом оформлены военно-учетные документы;

те, кто не состоит на военном учете;

те, кто не уточнил персональные данные;

военнообязанные, которые находятся в розыске за нарушение правил военного учета или законодательства о мобилизации.

Однако по новым правилам такие работники бронируются на 45 дней с момента трудоустройства. Такое временное бронирование предоставляется всего один раз в календарный год.

За это время забронированные должны оформить необходимые документы, связанные с военным учетом и решить все вопросы. Если этого не сделать, то работодатель на законных основаниях сможет уволить забронированного через эти 45 дней.

Новые правила бронирования распространяются на:

органы государственной службы или местного самоуправления;

госорганы Нацполиции, НАБУ, ГБР, прокуратуры, Бюро экономической безопасности, ГСЧС, судов, других правовых структур;

предприятия, учреждения и организации, выполняющие мобилизационные задания;

предприятия, учреждения и организации, критически важные для работы армии или экономики.

