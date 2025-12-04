logo

Новые правила бронирования от мобилизации: кому предоставляют бронь в декабре
commentss НОВОСТИ Все новости

Новые правила бронирования от мобилизации: кому предоставляют бронь в декабре

Бронь от мобилизации будут предоставлять даже при нарушении правил военного учета

4 декабря 2025, 19:08
С 4 декабря в Украине действуют новые правила бронирования для критически важных предприятий. Разрешено бронировать сотрудников без ограничений по количеству, даже военнообязанных, нарушивших правила военного учета.

Новые правила бронирования от мобилизации: кому предоставляют бронь в декабре

Мобилизация. Иллюстративное фото

Это позволит компаниям сохранять полный штат, если это необходимо для их работы, пишет издание "РБК-Украина". Также компаниям разрешили брать на работу военнообязанных, нарушивших правила военного учета, среди которых:

  • военнообязанные, в которых отсутствуют или не должным образом оформлены военно-учетные документы;

  • те, кто не состоит на военном учете;

  • те, кто не уточнил персональные данные;

  • военнообязанные, которые находятся в розыске за нарушение правил военного учета или законодательства о мобилизации.

Однако по новым правилам такие работники бронируются на 45 дней с момента трудоустройства. Такое временное бронирование предоставляется всего один раз в календарный год.

За это время забронированные должны оформить необходимые документы, связанные с военным учетом и решить все вопросы. Если этого не сделать, то работодатель на законных основаниях сможет уволить забронированного через эти 45 дней.

Новые правила бронирования распространяются на:

  • органы государственной службы или местного самоуправления;

  • госорганы Нацполиции, НАБУ, ГБР, прокуратуры, Бюро экономической безопасности, ГСЧС, судов, других правовых структур;

  • предприятия, учреждения и организации, выполняющие мобилизационные задания;

  • предприятия, учреждения и организации, критически важные для работы армии или экономики.

Напомним: портал "Комментарии" писал о новых схемах уклонения от мобилизации.



Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/ukrayini-zapratsyuvali-novi-pravila-bronyuvannya-1764847949.html
