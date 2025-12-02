logo_ukra

BTC/USD

90950

ETH/USD

2999.93

USD/UAH

42.33

EUR/UAH

49.18

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство права людини Нові схеми для ухилянтів: до чого вдаються військовозобов'язані, щоб уникнути мобілізації
commentss НОВИНИ Всі новини

Нові схеми для ухилянтів: до чого вдаються військовозобов'язані, щоб уникнути мобілізації

В України затримали сімох організаторів схем для ухилянтів у різних регіонах України

2 грудня 2025, 18:54
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

В Україні продовжують виявляти схеми ухилення від мобілізації. У Службі безпеки України повідомили, що заблокували нові схеми та затримали сімох організаторів оборудок.

Нові схеми для ухилянтів: до чого вдаються військовозобов'язані, щоб уникнути мобілізації

Мобілізація. Ілюстративне фото

У СБУ зазначили, що ділки за суми до 18,5 тис. доларів США продавали військовозобов’язаним підроблені документи для уникнення призову або переправляли їх за кордон “в обхід” КПП.

У Києві начальник райвідділу Центру пробації оформлював ухилянтам фейкове опікунство за “важкохворими” родичами. До схеми залучив знайомих лікарів. Вони “виписували” близьким військовозобов’язаних фіктивні довідки.

У Харкові викрили трьох фігурантів, які продавали ухилянтам фейкові документи про наявність інвалідності. Серед затриманих організаторів “схеми” – завідувачка неврологічного відділення місцевої медустанови, яка фальсифікувала меддовідки.

На Закарпатті затримали  ще двох ділків, які переправляли ухилянтів за кордон поза пунктами пропуску. Їх супроводжували до сусідньої країни “обхідними” стежками.

Фігурантам повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, вчинене за попередньою змовою групою осіб);

  • ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон);

  • ч. 2. ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

У СБУ повідомили, що зловмисникам загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що у Раді пояснили, чому ТЦК мобілізують заброньованих працівників.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://ssu.gov.ua/novyny/sbu-ta-natspolitsiia-vykryly-shche-7kh-orhanizatoriv-ukhyliantskykh-skhem-u-riznykh-rehionakh-ukrainy
Теги:

Новини

Всі новини