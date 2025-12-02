Нові схеми для ухилянтів: до чого вдаються військовозобов'язані, щоб уникнути мобілізації

В Україні продовжують виявляти схеми ухилення від мобілізації. У Службі безпеки України повідомили, що заблокували нові схеми та затримали сімох організаторів оборудок.

Мобілізація. Ілюстративне фото

У СБУ зазначили, що ділки за суми до 18,5 тис. доларів США продавали військовозобов’язаним підроблені документи для уникнення призову або переправляли їх за кордон “в обхід” КПП.

У Києві начальник райвідділу Центру пробації оформлював ухилянтам фейкове опікунство за “важкохворими” родичами. До схеми залучив знайомих лікарів. Вони “виписували” близьким військовозобов’язаних фіктивні довідки.

У Харкові викрили трьох фігурантів, які продавали ухилянтам фейкові документи про наявність інвалідності. Серед затриманих організаторів “схеми” – завідувачка неврологічного відділення місцевої медустанови, яка фальсифікувала меддовідки.

На Закарпатті затримали ще двох ділків, які переправляли ухилянтів за кордон поза пунктами пропуску. Їх супроводжували до сусідньої країни “обхідними” стежками.

Фігурантам повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, вчинене за попередньою змовою групою осіб);

ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон);

ч. 2. ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

У СБУ повідомили, що зловмисникам загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна.

