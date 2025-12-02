Новые схемы для уклонистов: к чему прибегают военнообязанные, чтобы избежать мобилизации

В Украине продолжают выявлять схемы уклонения от мобилизации. В Службе безопасности Украины сообщили, что заблокировали новые схемы в Украине и задержали семерых организаторов сделок.

Мобилизация. Иллюстративное фото

В СБУ отметили, что дельцы за суммы до 18,5 тыс. долларов США продавали военнообязанным поддельные документы во избежание призыва или переправляли их за границу "в обход" КПП.

В Киеве начальник райотдела Центра пробации оформлял уклоняющим фейковое попечительство за "тяжелобольными" родственниками. В схему привлек знакомых врачей. Они “выписывали” близким военнообязанных фиктивные справки.

В Харькове разоблачили трех фигурантов, которые продавали уклонистам фейковые документы о наличии инвалидности. Среди задержанных организаторов "схемы" — заведующая неврологическим отделением местного медучреждения, которое фальсифицировало медсправки.

В Закарпатье задержали еще двух дельцов, которые переправляли уклонистов за границу вне пунктов пропуска. Их сопровождали в соседнюю страну "обходными" тропами.

Фигуранты уведомлены о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований, совершенное по предварительному сговору группой лиц);

ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу);

ч. 2. ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

В СБУ сообщили, что злоумышленникам грозит до 9 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Раде объяснили, почему ТЦК мобилизуют забронированных работников.



