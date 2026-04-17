Нові плани РФ проти України: чи справді у ЗСУ брак ракет для ППО

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Росія продовжує ракетно-дроновий терор України. На що тепер робить агресор ставку? Чи справді ЗСУ доводиться економити ракети ППО, відмовляючись від збивання деяких цілей? Видання "Коментарі" розбиралося у цій темі, вивчивши думки експертів.
ППО України.
Ветеран російсько-української війни, майор у відставці Олексій Гетьман в ефірі "Київ 24" заявив, що РФ намагається знайти тактику, яка дозволить їй завдати максимального удару по нашій інфраструктурі.
Він додав, що для боротьби з балістикою Україна має використати комплекси Patriot. І в ідеальному розрахунку на одну балістичну ракету потрібно використовувати до 3-4 боєприпасів ППО, яких Україна не має.
Військовослужбовець Сил ТРО ЗСУ, політичний та військовий експерт Олександр Мусієнко заявив, що в Україні спостерігається гостра недостатність засобів перехоплення балістичних цілей. Російські окупанти, користуючись дефіцитом ракет до комплексів Patriot, все частіше вибирають саме балістику для ударів по українських містах.
За словами військового, агресор системно аналізує ефективність своїх ударів. Коли крилаті ракети та дрони перестають приносити бажаний результат через роботу української ППО, ворог шукає нових підходів.
Він зазначив, що в ході останніх атак майже всі крилаті ракети було знищено, проте балістика залишається критичною проблемою. Україні потрібно більше комплексів та боєкомплекту до них, але їхнє постачання утруднене ситуацією у світі. Зокрема, інтенсивним використанням ракет у Patriot США та їх союзниками у районі Перської затоки.
Росія не залишає спроб виснажити українців не лише фізично, а й психологічно. Для цього окупанти намагаються вийти на режим цілодобового терору. Денні атаки, за словами Мусієнка, спрямовані переважно на психологічний тиск, оскільки вони менш ефективні за нічні.
