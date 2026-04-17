Нові плани РФ проти України: чи справді у ЗСУ брак ракет для ППО

Росія продовжує ракетно-дроновий терор України. На що тепер робить агресор ставку? Чи справді ЗСУ доводиться економити ракети ППО, відмовляючись від збивання деяких цілей? Видання "Коментарі" розбиралося у цій темі, вивчивши думки експертів.

ППО України. Фото: з відкритих джерел

Для боротьби з балістикою Україна має використовувати комплекси Patriot

Ветеран російсько-української війни, майор у відставці Олексій Гетьман в ефірі "Київ 24" заявив, що РФ намагається знайти тактику, яка дозволить їй завдати максимального удару по нашій інфраструктурі.

"Вони чудово розуміють, що крилаті ракети ми збиваємо дуже непогано. Майже 100% збиваємо. І швидше за все, крилаті ракети використовуються як відволікаюча мета для того, щоб після них завдати головного удару баллістикою", — сказав Гетьман.

Він додав, що для боротьби з балістикою Україна має використати комплекси Patriot. І в ідеальному розрахунку на одну балістичну ракету потрібно використовувати до 3-4 боєприпасів ППО, яких Україна не має.

"Якщо запускати 1 на 1, то у ракет класу "Іскандер" шанс на збивання ракетами Patriot складає всього 70%. Тобто при ідеальному бойовому розрахунку, в ідеальних погодних умовах, з 10 балістичних ракет Patriot може збити тільки 7. Так це працює. Прийнято рішення стріляти однією ракетою по 4 бал. Але якщо стріляти так, щоб за один раз знищити 8–9 із 10, то на наступну атаку взагалі не буде чим відповідати, і тоді прилетять усі 10 з 10", – пояснив Гетьман.

Росія не залишає спроб виснажити українців не лише фізично, а й психологічно

Військовослужбовець Сил ТРО ЗСУ, політичний та військовий експерт Олександр Мусієнко заявив, що в Україні спостерігається гостра недостатність засобів перехоплення балістичних цілей. Російські окупанти, користуючись дефіцитом ракет до комплексів Patriot, все частіше вибирають саме балістику для ударів по українських містах.

За словами військового, агресор системно аналізує ефективність своїх ударів. Коли крилаті ракети та дрони перестають приносити бажаний результат через роботу української ППО, ворог шукає нових підходів.

"Особливо те, що ворог намагається змінювати підходи та тактику своїх атак. У принципі, це відбувається системно під час війни, коли агресор бачить, що їхні атаки не дають тих результатів, на які вони сподіваються", — зазначив Мусієнко.

Він зазначив, що в ході останніх атак майже всі крилаті ракети було знищено, проте балістика залишається критичною проблемою. Україні потрібно більше комплексів та боєкомплекту до них, але їхнє постачання утруднене ситуацією у світі. Зокрема, інтенсивним використанням ракет у Patriot США та їх союзниками у районі Перської затоки.

Росія не залишає спроб виснажити українців не лише фізично, а й психологічно. Для цього окупанти намагаються вийти на режим цілодобового терору. Денні атаки, за словами Мусієнка, спрямовані переважно на психологічний тиск, оскільки вони менш ефективні за нічні.

"Ворог зараз прагне цього найбільше саме з балістики. Водночас ми бачимо, що вони намагаються вийти на збільшення застосування дронів", — зазначив військовий.

