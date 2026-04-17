Новые планы РФ против Украины: действительно ли у ВСУ жуткая нехватка ракет для ПВО

Россия продолжает ракетно-дроновый террор Украины. На что теперь делает ставку агрессор? Действительно ли ВСУ приходится экономить ракеты ПВО, отказываясь от сбивания некоторых целей? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, изучив мнения экспертов.

Для борьбы с баллистикой Украина должна использовать комплексы Patriot

Ветеран российско-украинской войны, майор в отставке Алексей Гетьман в эфире "Киев 24" заявил, что РФ пытается найти тактику, которая позволит ей нанести максимальный удар по нашей инфраструктуре.

"Они прекрасно понимают, что крылатые ракеты мы сбиваем очень неплохо. Почти 100% сбиваем. И скорее всего, крылатые ракеты используются как отвлекающая цель для того, чтобы после них нанести главный удар баллистикой", – сказал Гетьман.

Он добавил, что для борьбы с баллистикой Украина должна использовать комплексы Patriot. И в идеальном расчете на одну баллистическую ракету нужно использовать до 3-4 боеприпасов ПВО, которых у Украины нет.

"Если запускать 1 на 1, то у ракет класса "Искандер" шанс на сбивание ракетами Patriot составляет всего 70%. То есть при идеальном боевом расчете, в идеальных погодных условиях, из 10 баллистических ракет Patriot может сбить только 7. Так это работает. Принято решение стрелять одной ракетой по одной баллистической ракете. Да, к сожалению, 4 из 10 ракет могут долететь. Но если стрелять так, чтобы за один раз уничтожить 8–9 из 10, то на следующую атаку вообще нечем будет отвечать, и тогда прилетят все 10 из 10", – пояснил Гетьман.

Военнослужащий Сил ТРО ВСУ, политический и военный эксперт Александр Мусиенко заявил, в Украине наблюдается острая недостаточность средств перехвата баллистических целей. Российские оккупанты, пользуясь дефицитом ракет к комплексам Patriot, все чаще выбирают именно баллистику для ударов по украинским городам.

По словам военного, агрессор системно анализирует эффективность своих ударов. Когда крылатые ракеты и дроны перестают приносить желаемый результат из-за работы украинской ПВО, враг ищет новые подходы.

"Особенно то, что враг пытается изменять подходы и тактику своих атак. В принципе, это происходит системно во время войны, когда агрессор видит, что их атаки не приносят тех результатов, на которые они надеются", — отметил Мусиенко.

Он отметил, что в ходе последних атак почти все крылатые ракеты были уничтожены, однако баллистика остается критической проблемой. Украине нужно больше комплексов и боекомплекта к ним, но их снабжение затруднено ситуацией в мире. В частности, интенсивным использованием ракет в Patriot США и их союзниками в районе Персидского залива.

Россия не оставляет попыток изнурить украинцев не только физически, но и психологически. Для этого оккупанты пытаются выйти на режим системного круглосуточного террора. Дневные атаки, по словам Мусиенко, направлены преимущественно на психологическое давление, поскольку они менее эффективны, чем ночные.

"Враг сейчас стремится к этому больше всего именно по баллистике. Вместе с тем мы видим, что они пытаются выйти на увеличение применения дронов", — отметил военный.

