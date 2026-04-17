Новые планы РФ против Украины: действительно ли у ВСУ жуткая нехватка ракет для ПВО

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Россия продолжает ракетно-дроновый террор Украины. На что теперь делает ставку агрессор? Действительно ли ВСУ приходится экономить ракеты ПВО, отказываясь от сбивания некоторых целей? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, изучив мнения экспертов.
ПВО Украины. Фото: из открытых источников
Ветеран российско-украинской войны, майор в отставке Алексей Гетьман в эфире "Киев 24" заявил, что РФ пытается найти тактику, которая позволит ей нанести максимальный удар по нашей инфраструктуре.
Он добавил, что для борьбы с баллистикой Украина должна использовать комплексы Patriot. И в идеальном расчете на одну баллистическую ракету нужно использовать до 3-4 боеприпасов ПВО, которых у Украины нет.
Военнослужащий Сил ТРО ВСУ, политический и военный эксперт Александр Мусиенко заявил, в Украине наблюдается острая недостаточность средств перехвата баллистических целей. Российские оккупанты, пользуясь дефицитом ракет к комплексам Patriot, все чаще выбирают именно баллистику для ударов по украинским городам.
По словам военного, агрессор системно анализирует эффективность своих ударов. Когда крылатые ракеты и дроны перестают приносить желаемый результат из-за работы украинской ПВО, враг ищет новые подходы.
Он отметил, что в ходе последних атак почти все крылатые ракеты были уничтожены, однако баллистика остается критической проблемой. Украине нужно больше комплексов и боекомплекта к ним, но их снабжение затруднено ситуацией в мире. В частности, интенсивным использованием ракет в Patriot США и их союзниками в районе Персидского залива.
Россия не оставляет попыток изнурить украинцев не только физически, но и психологически. Для этого оккупанты пытаются выйти на режим системного круглосуточного террора. Дневные атаки, по словам Мусиенко, направлены преимущественно на психологическое давление, поскольку они менее эффективны, чем ночные.
