Після смерті Євгена Пригожина російська ПВК "Вагнер" змінила вектор своєї діяльності, зосередившись на дестабілізації внутрішньої ситуації в Європі. Як повідомляє видання The Financial Times, тепер структурі "було доручено нове завдання – вербувати європейців для вчинення актів саботажу на території країн НАТО".

«Нове завдання після Пригожина»: ПВК «Вагнер» вербує європейців для диверсій у країнах НАТО

Головна мета таких операцій — розпалювання соціальних заворушень та спроба "послаблення рішучості західних країн підтримувати Україну". Для реалізації цих планів використовуються різні методи: від підпалів автомобілів політиків чи складів із допомогою до інформаційних провокацій, де агенти мають "видавати себе за нацистських пропагандистів".

За даними британської газети, основною мотивацією для виконавців є фінансова винагорода. Як правило, "ті, кого завербували, зазвичай роблять це за гроші, часто це — маргіналізовані особи".

Проте ставка на випадкових виконавців має і зворотний бік для російських спецслужб. "Вербування аматорів також призводить до втрати компетентності та секретності", — зазначає видання. Завдяки низькій професійності найманців європейським спецслужбам вдається ефективно протидіяти загрозі: "наразі більше диверсій було зірвано, ніж скоєно", підсумовує FT.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у Болгарії розгорівся скандал навколо виявлення ймовірного об’єкта бойовиків російської приватної військової компанії "Вагнер". Як повідомляє видання Novinite з посиланням на очільника громадської організації BOEC Георгія Георгієва, підозрілу будівлю знайшли у гірській місцевості.

За словами активістів, на об’єкті відкрито використовується російська символіка, а територія суворо охороняється. "На об’єкті бачили людей у формі з символікою "Вагнера", а на будівлі був вивішений російський прапор. Саму будівлю в горах патрулюють охоронці з собаками", — зазначив Георгієв.