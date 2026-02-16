После смерти Евгения Пригожина российская ЧВК "Вагнер" изменила вектор своей деятельности, сосредоточившись на дестабилизации внутренней ситуации в Европе. Как сообщает издание The Financial Times, теперь структуре "была поручена новая задача – вербовать европейцев для совершения актов саботажа на территории стран НАТО".

«Новая задача после Пригожина»: ЧВК «Вагнер» вербует европейцев для диверсий в странах НАТО

Главная цель таких операций — разжигание социальных беспорядков и попытка ослабления решимости западных стран поддерживать Украину. Для реализации этих планов используются разные методы: от поджогов автомобилей политиков или складов за счет до информационных провокаций, где агенты должны "выдавать себя за нацистских пропагандистов".

По данным британской газеты, основной мотивацией для исполнителей является финансовое вознаграждение. Как правило, те, кого завербовали, обычно делают это за деньги, часто это — маргинализированные лица.

Однако ставка на случайных исполнителей имеет и обратную сторону для российских спецслужб. "Вербовка любителей также приводит к потере компетентности и секретности", — отмечает издание. Благодаря низкому профессионализму наемников европейским спецслужбам удается эффективно противодействовать угрозе: "пока больше диверсий было сорвано, чем совершено", заключает FT.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Болгарии разгорелся скандал вокруг обнаружения предполагаемого объекта боевиков российской частной военной компании "Вагнер". Как сообщает издание Novinite со ссылкой на руководителя общественной организации BOEC Георгия Георгиева, подозрительное здание было найдено в горной местности.

По словам активистов, на объекте открыто используется русская символика, а территория строго охраняется. "На объекте видели людей в форме с символикой "Вагнера", а на здании был вывешен российский флаг. Само здание в горах патрулируют охранники с собаками", — отметил Георгиев.